研究：英國宜強化與汶萊關係 助第一島鏈台灣防衛

中央社／ 倫敦30日專電

一份英國研究報告指出，英國在汶萊有軍事基地、雙方長期進行軍事合作，但考量汶萊的第一島鏈戰略位置，以及中國在當地持續擴張經貿和基礎建設影響力，英國宜多管齊下強化與汶萊的關係

報告提到，考量汶萊的地理位置、境內軍事設施，以及英國、美國與汶萊之間的軍事合作，一旦中國決定升高對台灣的侵略性舉措，汶萊可扮演的角色將不容小覷；然而，若中國得以持續擴大、深化對汶萊的影響力，則這不僅恐危及第一島鏈防衛，也恐損及英美關係。

與台灣同樣位於第一島鏈的汶萊同時是大英國協和東南亞國家協會（ASEAN）成員。英、中皆為ASEAN對話夥伴，但ASEAN與中國有「全面戰略夥伴關係」，關係等級較英國的高。不過，汶萊與中國在南海有主權糾紛。

汶萊境內有英國陸軍叢林戰訓練學校，以及英國陸軍與空軍基地，是英國如今在印太區域僅存少數軍事基地之一，其重要性在1997年香港主權移交後，更顯突出。

不過，根據英國研究機構Adarga及前英國首相布萊爾（Tony Blair）所設立非營利組織「東尼布萊爾全球變革研究院」（Tony Blair Institute for Global Change）近日共同發布的報告，英國在汶萊的經貿和科技影響力式微，這對英汶軍事合作關係構成風險。

1967年起在位至今的汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Hassanal Bolkiah）是英國軍事學院畢業生。一般認為，作為擁有絕對權力的君主，正是哈山納包奇亞的支持讓英國可長年在汶萊維持可觀軍事存在，並由汶萊負擔英國軍事基地費用。

然而，分析2019至2024年的雙邊防衛合作，可發現英、汶儘管曾共同舉行軍事演訓，並召開軍事與政治高階會談，汶萊在這段期間未向英方購買任何軍備。

此外，除了能源巨擘殼牌公司（Shell）在當地生產石油，以及渣打銀行（Standard Chartered）繼續當地業務、未隨匯豐銀行（HSBC）於2017年退場，英國在汶萊的經貿投資活動有限，甚至不及美國。

與此同時，中國銀行進駐，中國與汶萊的雙邊貿易額是英國與汶萊的22倍有餘。中汶貿易自2018年起快速成長，如今中國是汶萊前3大貿易夥伴，交易項目以石化產品為大宗。中國不僅在汶萊擴大建設石化煉油廠，也投資興建道路橋梁和港口。

報告提到，殼牌公司是否能永久確保在汶萊的開採權及其他業務許可，實際上是未知數，在伊拉克就曾發生中國企業接手原本由其他國家持有的石油特許權。

此外，中國是汶萊的重要數位基礎建設夥伴：中資企業華為在當地鋪設5G系統，中汶在2013年簽署北斗衛星導航系統合作協議。「北斗」是中國開發的系統，與美國全球衛星定位系統（GPS）競爭。根據報告，儘管一般評估汶萊軍方使用的依然是GPS，整體而言，英美在汶萊關鍵數位基礎建設扮演的角色極其有限。

另一方面，中國在軍事領域也持續增進與汶萊的往來。報告舉例，中汶雙方在2019至2024年曾共同舉行軍事演訓、召開高階軍事與政治會談，哈山納包奇亞即曾與中國國防部長會晤。

經貿足以影響政治。報告指出，不少跡象顯示，汶萊在地緣政治領域日益與中國趨於同調，甚至在南海主權爭議也傾向降低對北京的批評。

報告示警，考量汶萊的第一島鏈戰略位置，中國可能會試圖更積極運用對汶萊在經濟和科技領域的影響力、讓汶萊更向北京靠攏，甚至要求英國撤除在汶萊的軍事部署，由中國軍隊取而代之。有鑑於與英國有個人淵源的蘇丹已近80歲高齡，英國在汶萊的影響力未來恐進一步衰退。

報告指出，雖然美國與汶萊也有軍事合作，但關係遠不及英國與汶萊之間，且美國在當地沒有軍事基地。一旦中國成功在汶萊增加軍事存在，則這不僅恐危害美國對台灣的防衛協助，也很有可能傷害英美關係。

汶萊 英國 關係

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