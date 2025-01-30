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菲總統：中國停止「侵略脅迫行為」 我們就撤除美國堤豐導彈系統

德國之聲／ 德國之聲
菲律賓總統小馬可仕。美聯社
菲律賓總統小馬可仕。美聯社

據法新社報道，菲律賓總統小馬可仕周四表示，如果北京在存在主權爭議的南海地區停止“侵略性和脅迫行為”，並停止聲稱對菲律賓領土擁有主權，菲政府將撤除美國部署在該國的導彈系統。

美國軍方於去年在菲律賓北部部署了“堤豐”（Typhon）中程導彈系統，作為年度聯合軍事演習的一部分。菲律賓軍隊已開始接受相關訓練使用該系統，並計劃將其正式引進，以保護本國海洋權益。

近幾個月來，中國軍隊在戰略位置重要的南海地區與菲律賓船只發生了多次對峙，涉及爭議的礁石和水域。

美國在菲律賓領土上部署中程武器系統激怒了中國，中國警告馬尼拉在該地區“煽動地緣政治對抗和軍備競賽”。

小馬可仕周四在訪問菲中部城市宿務時對媒體表示：“我不理解關於‘堤豐’導彈的評論。我們從未對他們的導彈系統發表任何意見，而他們的導彈系統的威力比我們的強大一千倍。”

“讓我們與中國達成協議：停止對我們的領土主張，不要再騷擾我們的漁民，讓他們能謀生，停止撞擊我們的船只，停止用水炮攻擊我們的人民，停止向我們發射激光，停止你們的侵略和脅迫行為。”馬科斯說。

“如果中國停止這些行為，我就把‘堤豐’系統還給美國。”馬科斯補充道。

馬尼拉和華盛頓受共同防御條約的約束，最近的南海沖突引發了人們對美國軍方可能與中國陷入軍事沖突的擔憂。

菲律賓軍方本周表示，菲軍另一支部隊將在2月接受“堤豐”系統的操作培訓，以迎接與美國的年度聯合軍演。

#島嶼主權爭端

（法新社）

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