小馬可仕：中國停止南海侵犯行為 就撤美軍泰風飛彈

中央社／ 馬尼拉30日專電
菲律賓總統小馬可仕。美聯社
菲律賓總統小馬可仕。美聯社

菲律賓總統小馬可仕今天表示，只要中國停止在南海侵犯菲律賓主權，就會撤出美軍部署在菲律賓的泰風飛彈發射系統（Typhon Weapons System，又譯堤豐）。

根據菲律賓國家通訊社「菲律賓新聞社」（PNA）報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在中部大城宿霧市（Cebu City）接受媒體訪問時說，中國的飛彈系統遠比菲律賓強大，菲律賓從不過問中國在哪裡部署飛彈，不明白為何中國會對菲律賓的飛彈部署指指點點。

小馬可仕向中國喊話：「停止聲索我們的領土、停止騷擾我們的漁民、停止衝撞我們的船艦、停止用水砲攻擊我們的人民、停止向我們發射雷射光，停止你們的侵犯及恫嚇行為，我將歸還泰風飛彈。」

「泰風」為美軍的中程能力（Mid-RangeCapability）陸基飛彈發射系統，能搭載標準6型飛彈（Standard Missile 6）與戰斧攻陸飛彈（TomahawkLand Attack Missile），若部署在呂宋島北部，射程可及中國東南沿岸以及在南海的軍事基地。

去年4月，美軍配合在菲律賓舉行的聯合軍事演習，在呂宋島未被透露的地點部署「泰風」，迄今尚未撤走。

北京多次警告「泰風」的存在將導致區域陷入「軍備競賽」，呼促馬尼拉將其撤離。菲律賓軍方強調，這套系統在菲律賓只作訓練用途，讓士兵熟悉如何操作，但也表示未來希望擁有「具備同樣性能」的武器系統。

台灣、中國、越南、馬來西亞、汶萊都是南海主權的索討方；菲律賓援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）索討向南海延伸出去的200海里專屬經濟區，與中國索討的區域發生重疊，雙方衝突近年來漸趨激烈。

根據菲方說法，去年6月起，中國海警船多次在爭議海域衝撞菲律賓公務船、向菲船噴射強力水柱或照射雷射光、阻撓運補行動，最近又向菲律賓海岸防衛隊船艦使用聲波武器。

小馬可仕 菲律賓 飛彈

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