ASML（阿斯麥）總裁：DeepSeek AI新模型的出現是好消息

製造光刻機的荷蘭半導體設備製造商ASML阿斯麥總裁兼首席執行官Christophe Fouquet（富凱）29日表示，對芯片市場來說，中國人工智能（AI）企業深度求索（DeepSeek）推出高效AI模型是個好消息，有助於降低AI應用成本，為阿斯麥帶來更多商機。

新華社報導，DeepSeek日前發佈其開源模型DeepSeek-R1，用較低成本實現了接近於美國開放人工智能研究中心（OpenAI）開發的o1模型的性能。

富凱29日在海牙阿斯麥最新的財報發佈會上說，「任何降低成本的事情，對阿斯麥來說都是好消息」，因為更低的成本意味著AI能夠被應用到更多場景，而更多應用意味著更多芯片。阿斯麥的主營業務，就是為芯片製造企業提供設備。

富凱說，一些超大規模企業正投入鉅資建造配備先進芯片的數據中心。在他看來，對芯片的需求將更多地來自AI的廣泛應用，而不是訓練AI大模型。如果想讓AI應用進入千家萬戶，降低成本勢在必行。