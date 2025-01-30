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反抗軍領袖夏拉出任敘利亞臨時總統 聚焦填補權力真空

中央社／ 大馬士革29日綜合外電報導

根據敘利亞官媒報導，敘利亞新當局今天宣布，上個月巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台後掌權的夏拉（Ahmad al-Sharaa）已被任命為臨時總統，負責組成過渡立法機構。

綜合法新社與路透社報導，「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）領袖夏拉領導的敘利亞反抗軍，去年12月8日以閃電攻勢推翻巴夏爾．阿塞德政權，結束阿塞德家族長達50多年的鐵腕統治，同時反抗軍組成過渡政府，負責領導國家直至今年3月1日。

敘利亞國營媒體敘利亞新聞社（SANA）引述軍方官員甘尼（Hassan Abdel Ghani）的話說，夏拉被任命為「過渡時期國家總統」，但沒有具體說明效期。甘尼並補充說，夏拉還將在「國際場合」代表敘利亞。

據敘利亞新聞社報導，夏拉的職責是組成「暫時立法委員會…直至國家永久憲法出爐」。報導中並補充說，巴夏爾．阿塞德時代的議會已被解散，2012年憲法已廢除。

這些決定是在參與推翻巴夏爾．阿塞德政權的軍事指揮官會議中做出；推翻巴夏爾．阿塞德政權的行動是由夏拉領導的伊斯蘭主義組織「沙姆解放組織」領軍，此組織先前是蓋達組織（Al-Qaeda）附屬團體。

夏拉在會議上發表演說，表明敘利亞首要任務是「以合法、正當方式」填補政府中的權力真空。

他也表示，必須經由過渡的司法體系與遏止報復來維護國內和平，重建國家機構，開發經濟基礎設施，而重建國家機構的首要之務就是組建軍隊與治安部隊。

夏拉同時承諾進入政治過渡時期，包括召開全國會議、組成包容性政府，最終將會舉行選舉。他表示選舉的舉行，可能需要4年時間。

敘利亞 阿塞德

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