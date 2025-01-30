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以色列國會議員祝賀台灣新年 強調雙方友誼

中央社／ 30日台北電

以色列國會議員向台灣賀新年，強調台以夥伴關係，期待合作持續深化。國安會秘書長吳釗燮回應感謝，展現雙方友好情誼。台以長期在科技、經貿等領域緊密合作，此次互動凸顯兩國的共同發展潛力。

在台灣農曆新年到來之際，以色列國會友台小組主席兼國會議員杜伯斯基（Boaz Toporovsky）28日透過社群平台X向台灣人民致以誠摯的祝福。

他表示：「值此台灣新年之際，我向台灣人民致以溫馨的祝福！祝今年繁榮、和平、健康。身為議會友好小組主席必須指出的是，以色列珍惜我們兩國之間的夥伴關係，並期待在未來一年加強這種夥伴關係。新年快樂！」

祝賀中展現了以色列對台灣的友誼與支持，象徵著兩國關係的穩固與發展潛力，期待在未來一年進一步深化雙邊合作。

對於杜伯斯基的祝賀，國安會秘書長吳釗燮也透過社群媒體X回應，感謝他的美好祝福，並祝願他蛇年快樂、幸福安康。吳釗燮進一步強調，台灣珍惜與以色列的友誼，展現出台以關係的相互尊重與支持。

台以雙方長期以來在科技、經貿、教育等多個領域保持密切合作，雙邊交流逐漸深化。近年來，以色列與台灣在創新產業、醫療科技及智慧農業等領域的合作成果豐碩，為雙方帶來互利共贏的發展機會。作為中東地區的科技強國，以色列在人工智慧、資安及水資源管理方面擁有世界領先的技術，而台灣則在半導體與資通訊產業具有舉足輕重的地位，雙方合作潛力無限。

此次杜伯斯基在農曆新年之際發表祝賀，既是對台灣人民的善意表達，也顯示出台以友好關係的持續發展。在國際局勢變化的背景下，雙邊關係的深化不僅有助於雙方經貿合作的拓展，也將在全球科技與戰略合作方面發揮更大的影響力。

以色列 關係

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