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馬來西亞推2026旅遊年 加強邊境城市跨境觀光

中央社／ 吉隆坡30日專電

馬來西亞去年喜迎3800萬人次的國際旅客，成為東南亞重要觀光目的地，為實現2026年旅遊年目標，今年將加強商務及邊境城市跨境觀光，向全球分享在地的故事、文化和熱情。

旅遊、藝術及文化部原本把今年訂為旅遊年，但許多國家於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，經濟發展未全面復甦，因此延到明年才落實「2026馬來西亞旅遊年」（VM2026）目標。

旅遊、藝術及文化部（MOTAC）今年春節前舉行記者會啟動「2026馬來西亞旅遊年」，馬來西亞旅遊促進局昨天利用年初一在吉隆坡、檳城、沙巴、砂拉越等國際機場航廈，向入境的國際旅客拜年並分送新春禮品。

新海峽時報（New Straits Times）、東方日報等媒體報導，旅遊促進局將加強推動商務與「邊境旅遊」，致力讓大馬成為東南亞國家協會（ASEAN）中的主要旅遊目的地之一。

吉隆坡導遊協會副會長鍾維康（Cheng Wai Hoong）向中央社表示，「邊境旅遊」是指國土相互接壤國家間的旅遊活動，目的地是以兩國邊境城市為主，也可從邊境城市拓展到更多的地區，讓國人出境或鄰國國民入境旅遊。

他指出，與馬來西亞有邊境旅遊關係的國家，包括新加坡、印尼、泰國、汶萊，新加坡是大馬最大的外國遊客來源國，新加坡人每逢週末都會湧入新山消費，南馬地區的旅遊經濟活動幾乎完全依靠新加坡。

鍾維康分析，印尼是到馬來西亞進行醫療、教育、商務與文化旅遊為主；與東馬砂拉越接壤的汶萊也有不少國民跨境到砂拉越和沙巴旅遊。泰國則因為價格更低廉、有更多的娛樂活動，成為馬來西亞人熱愛旅遊的國家之一。

另外，旅遊、藝術及文化部部長張慶信（TiongKing Sing）指出，2026馬來西亞旅遊年的目的是推動大馬經濟成長，盼創造更多就業機會，他呼籲馬來西亞人向世界分享屬於大馬的故事、文化和熱情。

新加坡 經濟發展 馬來西亞

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