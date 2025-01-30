禧年義大利湧入朝聖客 旅宿業台僑分享觀光撇步

2025適逢天主教禧年，義大利預計將湧入逾3000萬朝聖客。羅馬旅宿業台僑提醒，遊客應盡早預約交通、景點門票，若遇詐騙坑錢要力爭到底，義大利人通常「吃硬不吃軟」。

台灣旅客在國際形象大致不錯，不過旅遊圈還是流傳不少令人啼笑皆非的小故事。例如曾聽說有遊客到義大利旅遊，因吃不慣生冷食物，竟自帶電爐到餐廳，把沙拉生菜、西式調味海鮮肉類煮成「小火鍋」，引起全餐廳側目。

旅客帶浴巾、枕頭出國不稀奇，還有遊客全程自備「蓮蓬頭」到旅館替換，投宿某間旅館後忘記拔下來，旅館聯繫旅行社取回，讓旅遊業者趕忙更新「教戰守則」，未來要提醒團員記得帶走的物品又多了一項。

羅馬台灣同鄉會會長陳易文與義籍先生從事旅宿業，在羅馬競技場週邊擁有4間短租公寓。她接受中央社訪問時表示，今年上半年生意興隆，1到6月都是「訂滿」狀態，她的客源歐美居多，來自亞洲多為韓國客，韓國客特色是很信賴來自同胞的評價，因此只要獲得好評留言，就能吸引更多客群。

相較入住連鎖飯店，陳易文說，現在愈來愈多遊客偏好「短租公寓」，有簡易廚房能自己煮飯，不只更經濟實惠，在當地買菜下廚也更能帶來「沉浸式」旅遊體驗。

陳易文表示，多數傳統訂房網站不能挑房客，同業曾遇到房客租屋來拍成人影片的恐怖經驗，她選擇使用的度假屋租賃平台，房東也能替房客評分，可達「過濾客人」效果，多數客人為了避免留下負評、影響未來租屋，都會盡量遵守房屋使用規則。

談到台灣人來義旅遊的注意事項，陳易文表示首要「提防扒手」，若投宿火車站附近或出入混雜區域，夜歸要特別小心。此外義大利「罷工」頻繁，建議提早預約機場接送，她碰過很多客人原想搭公共運輸往返，臨時發現交通癱瘓已訂不到車，為省下台幣2、3000元包車費用，反而錯過行程或班機，得不償失。

陳易文提醒，近來義大利火車站常有人假裝好心幫忙提行李，事後翻臉索取費用，有遊客因此付了20歐元（約台幣700元），她建議台灣旅客來義大利玩「要強悍一點」，在火車站遇到這類情況應立刻找工作人員協助，在義大利吃硬不吃軟。

在義大利擔任導遊近20年的台僑傅瀞接受中央社訪問指出，目前在羅馬領有官方導遊證照的台僑約10人，她除了跟旅行社合作接待團體，也會透過社群網站、朋友介紹，提供「客製化」導覽服務。

傅瀞表示，為迎接禧年，羅馬許多古蹟近期都已整修完畢重新開放，遊客雖多，排隊時間卻比過去更短，因為會有工作人員清場，例如許願池，以前很多遊客到池邊就坐著佔位不走，現在工作人員會迅速引導拍完照的人離開，有效緩解人潮。

傅瀞另外分享一個快速通關撇步，她表示，現在很多遊客只用電子錢包或信用卡付費，有些景點刷卡購票處大排長龍，但「現金通道」完全沒人，她常常帶客人參觀萬神殿，若客人隨身帶著5歐元現金，幾乎都能免排隊立刻入場。

不過刷卡搭車在義大利已很暢行，傅瀞表示，羅馬的公車、地鐵都能用信用卡感應，建議遊客千萬不要逃票，因為隨時可能會有查票員上車，被抓到罰款很重。

傅瀞說，禧年朝聖客增加，羅馬旅館價格飛漲，可能因此影響團體旅遊成本，她目前看到的出團量反而變少；有些旅行社主打「低價團」，但這類行程常會有較多自費項目，遊客須自行比較慎選。

傅瀞表示，曾聽說有人在網路教學，以超低價享受旅行團的「自費套裝行程」，方法是先拒絕參加行程，再自行買門票進入該景點，偷偷戴上耳機享受專業導覽，但她認為這種作法不值得鼓勵，在義大利導覽有官方公訂價，遊客應建立「使用者付費」觀念。