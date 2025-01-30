德國會首次 極右翼同意票促成強化移民政策提案通過

德國聯邦議院通過聯盟黨黨團提案，要求聯邦政府實施更嚴格的庇護和移民措施。在極右翼德國另類選擇黨支持下，該案以些微差距表決通過。這是德國國會首次在極右翼政黨支持下表決通過議案。

德國阿沙芬堡（Aschaffenburg）22日發生持刀攻擊兩死事件後，基督教民主聯盟與基督教社會聯盟（CDU/CSU）在國會結盟的聯盟黨（Union parties）黨主席暨總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz）倡議實施更嚴格的移民政策，並提出兩項建議案列入29日國會議程。

其中，經表決通過的議案名為「德國聯邦議院呼籲聯邦政府立即實施以下措施」，要求「應永久邊境管制」、「任何明確必須離開的人應該被拘留」、「家庭移民應受嚴格限制」、「被要求離境的罪犯和危險人物應無限期拘留，直到他們自願離開或驅逐出境」等。

表決結果顯示，該案獲348票同意、345票反對，以及10票棄權。348張同意票中包括：187名基民盟與基社盟議員、75名德國另類選擇黨（AfD）議員和80名自由民主黨（FDP）議員。德國社會民主黨（SPD）、綠黨（Greens）和左派黨（Die Linke）都投下反對票。

另一項名為「要求改變內部安全政策」的提案沒有通過，包括要求擁有雙重國籍者若犯下嚴重罪行或違反自由民主秩序行為，應被剝奪德國國籍。該案在702張票中，獲得190張同意票，509張反對票，以及3張棄權。

即使通過的議案不具法律約束力，但這是德國國會首次在極右翼政黨支持下，以多數表決通過的議案。投票結果揭曉後，德國另類選擇黨政治人物歡笑並互相擁抱。

德國另類選擇黨總理候選人韋德爾（Alice Weidel）稱這場投票是「民主偉大的一天」。韋德爾呼籲聯盟黨思考，「是否繼續維持在我們看來是不民主的防火牆」。

梅爾茨表示，「如果是像今天這裡這樣的多數，那我感到遺憾」。自民黨副主席庫比奇（WolfgangKubicki）替黨辯護表示，他們的決定是對事而不對人。

綠黨國會黨團主席哈塞爾曼（Britta Haßelmann）批評，「今天是首次在民主殿堂出現民主主流以外的多數意見」，梅爾茨「必須對此負責」。社民黨國會黨團主席米策尼希（Rolf Mützenich）說，「聯盟黨已經脫離聯邦議院的政治中心」。

左派黨黨主席瑞興內克（Heidi Reichinnek）指名梅爾茨說：「儘管政治存有差異，但我不曾想像過，基督教民主黨派會打破這道堤壩，與極端右翼分子達成協議。」

社民黨籍德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在議程開始的政府聲明時間表示，德國納粹時期，猶太人被拒絕入境，這個經歷的教訓使受政治迫害的人能在德國獲得庇護的基本權。「人性和正義是民主憲法中的承諾」，當談論馬德堡（Magdeburg）和阿沙芬堡「殘酷且令人震驚的行為」時，這一點必須牢記。

德國馬德堡去年12月20日發生一名沙烏地阿拉伯男子駕車衝撞耶誕市集，造成6死，近300人受傷。這名男子已定居德國18年，讓移民議題成為德國輿論焦點。

綠黨籍德國副總理暨經濟部長哈柏克（RobertHabeck）則呼籲梅爾茨「不要和種族主義者一起投票，這沒必要，也不需要」。