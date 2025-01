聯合國建議修改皇室典範 日本對經費設限反制

聯合國消除對婦女歧視委員會去年建議日本修改不准女性皇室成員繼承皇位的規定後,並未應日方的要求刪除相關記載,日本外務省昨天宣布採取反制措施。

聯合國消除對婦女歧視委員會(United NationsCommittee on the Elimination of Discrimination againstWomen)去年10月建議日本修改「皇室典範」不准女性皇室成員繼承皇位的規定後,日本內閣官房長官林芳正當時就此表示「非常遺憾」,已向對方提出強烈抗議,並要求刪除相關記載。

「讀賣新聞」報導,由於聯合國消除對婦女歧視委員會並未應日方的要求,日本外務省有意藉反制措施表示抗議。

外務省發言人北村俊博昨天在記者會上表明,本月27日已通知聯合國人權事務高級專員公署(OHCHR),不要將經費分配給聯合國消除對婦女歧視委員會。這個委員會相關事務是由聯合國人權事務高級專員公署負責。

北村昨天重申日方在此事的立場,稱「有關皇位的繼承資格並不包含在基本人權中,所以不該視為歧視女性」。

日本每年提供2000萬到3000萬日圓左右的資金給聯合國人權事務高級專員公署,當作改善北韓與柬埔寨的人權狀況、推動消除歧視麻瘋病等活動的專款。

這筆費用若有剩餘資金,依照聯合國人權事務高級專員公署裁量,可能會分配給聯合國消除對婦女歧視委員會。

日本TBS電視台報導,日本採取這種反制措施相當罕見,外務省昨天也宣布,已決定將聯合國消除對婦女歧視委員會成員原定訪日行程延期。

根據聯合國官網介紹,消除對婦女歧視委員會負責監督締約國落實「消除對婦女一切形式歧視公約」(Convention on the Elimination of all forms ofDiscrimination Against Women)的情況。