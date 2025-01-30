丹麥總理訪盟友 展現歐洲團結

丹麥總理佛瑞德里克森廿九日啟程巡訪德國總理蕭茲、法國總統馬克宏及北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特等北約領袖。她首站訪問德國，與蕭茲在會後記者會聯合聲明歐洲領土不容改變，不會因脅迫而有所變動。

蕭茲說，當前歐洲與（丹麥等）波羅的海國家面臨混合戰，歐洲必須更強壯堅定。

丹麥廣播公司（ＤＲ）等丹麥媒體報導稱，佛瑞德里克森此行發出清楚訊息，要使美國總統川普了解丹麥有歐洲盟友堅定支持，也讓丹麥民眾知道歐洲主要國家與丹麥的緊密關係。她此行反映出丹麥政府面對川普想取得格陵蘭的企圖已準備好打長期戰。

佛瑞德里克森接著前往巴黎和馬克宏短暫會面，最後到比利時布魯塞爾會晤呂特。佛瑞德里克森提到，她和德法領袖的會談很順利也很重要，凸顯歐洲的團結。與其他歐洲領袖的會面明確向歐洲甚至全球傳遞清楚訊息，即必須尊重其他國家的領土及主權。

ＤＲ政治評論員曼瑟認為，哥本哈根必須面對川普對格陵蘭的企圖，這無法迴避，持續和川普政府對話也很重要，但在歐洲與盟友們聯手也是必要作為。

丹麥國防部長波爾森廿七日才宣布將挹注一百四十六億丹麥克朗（約台幣六百七十五點五億元），以強化丹麥在北極的軍事部署，包括添購三艘部署北極的海軍船艦、兩架遠程無人機和衛星，作為加強對北極監控作為的一環。

另外，丹麥百林日報廿九日報導，該報當天發布的民調顯示八成五格陵蘭居民不願此一丹麥半自治領土，成為美國的一部分。僅百分之六受訪者同意成為美國一部分，百分之九則還沒決定。格陵蘭總理艾格德則已表明當地是非賣品，前途會由格陵蘭人自行決定。