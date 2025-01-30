美國務院：魯比歐訪中美洲 攸關抗中

美國國務院發言人布魯斯廿八日對福斯財經新聞網說，魯比歐本周將首度以國務卿身分出訪，前往巴拿馬等中美洲和加勒比海地區共五國，此行有部分是跟抗中有關。

對魯比歐此行會否就巴拿馬運河問題和巴拿馬政府洽訂相關法律時，布魯斯指稱，這不是制定任何法律的問題；很明顯這是發展美巴關係的議題，不是美國要對其他國家指手畫腳，而是明確表達與美國間的夥伴關係是值得這些鄰國信賴，就像任何良好關係般可以帶來益處。

魯比歐本周展開廿日就任國務卿後的處女秀，預定先後巡訪巴拿馬、瓜地馬拉、薩爾瓦多、哥斯大黎加與多明尼加等中美洲與加勒比海地區共五國。

鑒於美國總統川普最近一再揚言將從巴拿馬手中，「收回」曾由美方控制的巴拿馬運河，有巴拿馬人因此擔憂川普恐下令美軍入侵巴拿馬。

另外，共和黨籍聯邦參議員蘇利文同日在參院商務委員會的巴拿馬運河聽證會指稱，中國大陸公司控制該運河兩端，可能在中國侵台時聽命共軍關閉運河，以影響美國跨洋艦隊調度。

蘇利文所指的中國公司是香港「長江和記實業」旗下的巴拿馬港口公司，負責管理營運巴拿馬運河兩個重要港口。美國喬治梅森大學教授康托羅維奇對此說，巴拿馬港口公司取得營運合約時，香港仍是英國屬地，幾個月後香港主權移交中國。

蘇利文並提問，若中國入侵台灣或菲律賓，是否可下令這些中企關閉巴拿馬運河，抑或故意使運河上的船隻沉沒。康托羅維奇則說北京必定有許多手段能對這些公司施加影響力及壓力。共和黨籍聯邦參議員希伊也舉二○二一年長榮海運貨櫃輪長賜輪在蘇伊士運河轉彎時不慎擱淺，造成運河堵塞為例，擔憂中國恐在巴拿馬運河如法炮製封鎖。