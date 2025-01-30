地緣衝突四起 末日鐘撥快1秒

總部在芝加哥的非營利組織「原子科學家公報」廿八日將「末日鐘」往前撥快一秒，距象徵「毀滅點」的午夜僅剩八十九秒，而該組織一九四七年創立時是設定在距午夜還有七分鐘。這是末日鐘問世以來，距世界毀滅終點最接近的一次。

美國總統川普自廿日回任後才九天，末日鐘就從去年的距世界毀滅只剩九十秒，又往前調快一秒至八十九秒。上次調快至九十秒則是鑒於擁核國俄羅斯自二○二二年二月廿四日起入侵烏克蘭。

該組織的科學與安全委員會主席霍爾茲說，俄國侵烏和俄國近來退出武器管制條約、中東衝突、中國大陸加大對台灣的軍事施壓力道，以及北韓持續試射彈道飛彈，都是末日鐘距毀滅點更近的主因。

美蘇冷戰時期的末日鐘旨在示警世人，當下距世界毀滅已有多近。二○一六年諾貝爾和平獎得主、前哥倫比亞總統桑托斯廿八日在華府召開的原子科學家公報記者會指出，目前世界雖是一幅嚴峻又渺茫的景象，但並非不可逆。

桑托斯表示，樂見川普矢言與俄中進行外交，但是川普下令美國退出世衛組織（WHO）和巴黎氣候協定，則不利世人。

霍爾茲指出，影響這次決定撥快的因素，包括核子風險、氣候變遷、先進生物技術及人工智慧（AI）等各樣新興科技遭濫用的可能性在內。

他說，儘管這些因素並非新鮮事，但化解這些重要挑戰的進展卻不夠。他強調將末日鐘指針撥快一秒是對全球領袖的示警。

該組織稱將世界從災難的懸崖邊緣拉回的責任，主要在美國、中國和俄國肩上，同時呼籲國際間展開善意對話。

霍爾茲表示，俄國自侵烏以來再三揚言在烏克蘭戰場動用核武，實在令人不安，莫斯科近來退出重要的武器管制條約，也是核風險升高使人不寒而慄的跡象。

其他還有中東包含以色列在加薩的戰爭，以及與伊朗等區域國家發生的敵對行為；擁核國中國大陸加大對台的軍事施壓力道；擁核國北韓不斷試射飛彈等。

AI也可能加劇假訊息的散播，霍爾茲認為，所有風險均肇因於一個潛在的威脅擴增因子，進而大幅加劇，該因子就是錯誤訊息、虛假資訊及陰謀論的傳布，這不只影響通訊環境，也使真相與謊言間的界限愈來愈模糊。