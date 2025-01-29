農曆春節連假前夕 中國遊客仍居赴泰人次冠軍

受到遊客被拐到緬甸詐騙園區的新聞影響，近來頻傳中國遊客取消赴泰旅遊。但根據泰國政府數據，1月20到26日中國遊客仍穩居泰國觀光人次冠軍，還比去年同期增加20.3%。

1月29日是農曆新年大年初一，往年農曆春節連假期間，是中國、香港、馬來西亞和台灣旅客造訪泰國的高峰期，但今年初爆出中國演員王星遭拐騙到緬甸詐騙園區的事件，讓中國遊客心生疑慮而卻步泰國，頻傳中國旅客取消旅行社或旅館的訂單，讓泰國政府極力要挽回遊客信心。

泰國總理府利用人工智慧，讓不會說中文的總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）開口說中文，用影片向遊客保證泰國的旅遊安全，貝東塔下週還將造訪中國，和中國國家主席習近平會面，預料將會討論到旅遊安全的議題。

泰國警方在農曆春節假期前多次舉行記者會，強調警方設立遊客安全行動中心（TSOC）以及建置泰國觀光警察的手機應用軟體，功能結合1155觀光警察專線以及191緊急報案專線，讓遊客有緊急需求時，可以迅速聯繫警方。

曼谷郵報（Bangkok）報導，觀光暨體育部長索拉翁（Sorawong Thienthong）指出，1月20到26日的旅客人次比去年同期成長16%，中國遊客仍穩居赴泰觀光人次冠軍，這段期間有17萬8762人次，比去年同期增加20.3%。

緊跟在後是馬來西亞遊客的9萬5062人次，俄羅斯遊客的5萬3820人次，韓國遊客的5萬1268人次以及印度的4萬4054人次，其中馬來西亞和韓國遊客比去年同期增加了21%和9.6%。

此外，今年元旦到1月26日的抵泰旅客人次達到302萬，比去年同期增加了19.3%，中國遊客依然高居第一，有53萬2853人次，緊接著是馬來西亞的31萬1922人次、俄羅斯人的21萬9321人次，韓國的17萬6091人次以及印度的16萬1950人次。

觀光業是泰國經濟命脈，中國遊客更是泰國觀光主力。去年1月1日到12月27日，泰國觀光人次逾3504萬，中國遊客以666萬7610人次排第一；台灣則以107萬7050人次排名第7。泰國政府設定今年的觀光人次達到3900萬，中國遊客要達到880萬到990萬人次之間。