大馬展現多元社會和諧 首相安華中文賀春節

今天是大年初一，馬來西亞作為種族多元國家，始終秉持「異中求同」精神，非華裔社群製作拜年影片，首相安華以中文祝福「過年好！年年好！心想事成！」，展現社會和諧。

馬來西亞的人口結構除華人與印度裔外，主要族群是信奉伊斯蘭教的馬來人，宗教對穆斯林而言是非常敏感議題。不過，大馬尊重多元文化，非華裔社群在華人春節期間積極融入年節氣氛。

安華今天表示，在迎接華人傳統重大節日農曆新年之際，和諧是穩定與力量的基礎，也吻合大馬塑造文明秩序的理念，這種社會秩序尊重了多元文化與傳統，強化各族群凝聚力。

他特別在除夕夜上傳拜年影片，以中文祝福「過年好！年年好！心想事成！」。

被視為代表大馬華人的單一種族政黨「馬來西亞華人公會」（MCA）每年大年初一舉行團拜，身兼「國民陣線」（Barisan Nasional）與巫統（UMNO）主席的副首相阿末扎希（Ahmad Zahid），今天與馬華展開撈魚生活動賀春節。

在野黨伊斯蘭黨青年團則錄製中文短片，向華人社群拜年賀歲。青年團長阿福南哈密米（AfnanHamimi）表示，不同種族不意味著衝突對立，而是相互諒解與學習，維持社會和諧。

同樣屬於在野陣營的民政黨（Gerakan）舉行新春團拜。前首相兼在野領袖「國民聯盟」（PerikatanNasional）主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）接受媒體採訪時表示，國盟立場明確，值此華人農曆新年節日，要維持國家團結，促進各族群和諧。

另外，民政黨主席劉華才（Dominic Lau Hoe Chai）今天祝福大馬和台灣人民萬事如意，並認為今年是非常重要的一年，民政黨除應對即將到來的沙巴州選舉，也關注經濟穩定、人民教育與醫療等攸關民生問題，不再談論種族和宗教議題。