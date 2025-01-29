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澳洲總理：俄稱遭俘澳籍戰俘未遭處決

中央社／ 雪梨29日專電
澳洲總理艾班尼斯。路透
澳洲總理艾班尼斯。路透

澳洲公民、烏克蘭外籍志願兵詹金斯（Oscar Jenkins）傳遭俄軍俘虜後處決。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今表示，已收到來自俄羅斯的消息，稱詹金斯仍存活並被拘留，目前正尋求進一步確認。

詹金斯去年耶誕節前被傳遭俄軍俘虜，當時流出的一段影片顯示他被俄軍審訊並遭到毆打。過去已知有至少六名澳洲人在烏克蘭戰場上陣亡。

兩週前，澳洲媒體報導稱詹金斯疑似已遭俄軍處決，為首位在俄羅斯拘押期間喪生的澳洲人。然而，這一消息尚未獲得官方證實。澳洲政府當時表示，正與俄羅斯方面確認詹金斯的情況，並已請求烏克蘭政府協助調查；若消息屬實，澳洲將採取「最嚴厲行動」。

艾班尼斯今接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時透露，俄羅斯透過澳洲外交貿易部傳達訊息，稱詹金斯仍然在世並被拘留，但澳洲政府目前仍在確認這項消息的真實性。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）呼籲俄羅斯釋放詹金斯，並強調澳洲已明確告知俄羅斯，根據國際人道主義法，俄羅斯有義務善待所有戰俘。她警告，若俄羅斯未能依據國際人道主義法保障詹金斯的權益，澳洲將給予「明確回應」。

烏克蘭駐澳大利亞大使米羅什尼琴科（VasylMyroshnychenko）今透過聲明中表示，關於詹金斯存活的消息對澳洲而言是個好消息。然而，他批評俄羅斯在過去一個多月來拒絕確認詹金斯的情況，讓其家人、朋友及澳洲人民陷入痛苦，這種行為是典型的野蠻行徑。

俄羅斯 澳洲 烏克蘭

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