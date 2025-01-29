遭陸方質疑旅遊安全！泰國總理親自出馬 將訪陸討論打詐、旅遊議題

中國演員王星經泰國被誘騙到緬甸妙瓦底電詐園區事件後，引發中國方面對泰國旅遊安全及打擊電詐的關注。泰國總理貝東塔將於2月5至8日訪問中國，屆時將與中方討論網路詐騙、旅遊、汙染等議題。

綜合外電報導，貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）向媒體表示，她此行將與中國國家主席習近平會面，並請求中方協助澄清關於泰國「不安全」的謠言，也會表達泰國對鄰國電詐園區的關注。

觀光業是泰國支柱產業，中國遊客又是泰國觀光業的主力，在外國遊客中比重高達近20%。但王星事件發生後，中國民間普遍質疑泰國旅遊安全，甚至出現集體取消泰國旅遊行程的現象，引起泰國政府重視。

為此，貝東塔日前召集泰國外交、警政、觀光等部門首長舉行會議，討論應對政策和措施，並要求相關單位打擊跨國犯罪。

為進一步向遊客保證泰國的旅遊安全，泰國總理府22日發布影片，由貝東塔本人親自向中國民眾保證泰國的旅遊安全，且使用人工智慧（AI）技術，讓不會說中文的貝東塔在片中以中文表達，試圖挽回中國民間對泰國旅遊的信心，一度在中國網路引起話題。

泰媒報導，中國公安部副部長劉忠義日前為此率團訪問泰國。他在27日會見泰國科技犯罪調查局官員時坦承，緬甸妙瓦底有36個由中國人經營的大型電信詐騙團夥，旗下人數超過10萬人。

劉忠義並提議，由中泰兩國設立「協調中心」共同打擊電詐團夥。泰方則同意中方這項提議，並建議雙方交換有關詐騙團夥的訊息，同時建議中國帶頭召開區域會議，邀集緬甸、寮國及柬埔寨等國共同探討如何解決電詐問題。