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袴田巖纏訟58年改判無罪 請求逾2億日圓國家補償

中央社／ 東京29日綜合外電報導

一度被日本法院認定在1966年殺害4人遭判死刑定讞的88歲被告袴田巖，日前經再審改判無罪定讞。日媒報導，律師今天已代袴田巖提出要求國家補償2億1700多萬日圓的請求。

袴田巖被控1966年在靜岡縣殺害擔任味噌製造公司專務的一家四口後，一度在1980年被判決死刑定讞。經過二度聲請再審，靜岡地方法院2014年做出同意再審決定，讓袴田巖在被捕後約48年獲得釋放，成為全球遭關押最久的死囚。

靜岡地院2023年10月進行再審的首度公開審理，2024年9月26日做出判決，認定調查機關捏造證據，判決袴田巖無罪。由於檢方不對再審結果提出上訴，終告無罪定讞。日媒及檢警針對纏訟58年的最終結果，分別向袴田巖致歉。

日本放送協會（NHK）今天採訪袴田巖的辯護律師團得知，律師針對袴田巖被不當關押47年7個月，已在今天提出請求國家補償2億1700多萬日圓（約新台幣4370萬元）。律師團表示，如果順利獲得補償，可能創日本刑事補償史上最高金額。

根據日本刑事補償法規定，因刑案遭關押的人若獲判無罪，可向國家請求每天上限1萬2500日圓的補償金。不過，袴田巖本人因為長期關押，目前仍處於難以進行溝通的狀態。

因此，經袴田巖胞姊袴田秀子（音譯）提出聲請，被選為袴田巖成年監護人的律師，今天以袴田巖到2014年獲釋時遭不當拘留47年7個月，向靜岡地院提出請求國家補償2億1700多萬日圓。

律師在請求書上指出，「從面對死刑的恐懼招致精神發生變化的過程來看，當事人因肉體及精神上痛苦造成的損害程度難以估計。從30歲這樣的壯年時期起被拘留，所失去的利益也相當可觀」，請求國家給予補償上限金額。

律師 日本 死刑

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