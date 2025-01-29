民主剛果東部城市瀕淪陷 東非共同體召開緊急峰會

盧安達支持的剛果民主共和國叛軍組織「3月23日運動」（M23）似乎即將奪下民主剛果東部重要城市果瑪，民主剛果總統預計今天在一場緊急召開的峰會上跟盧安達總統會面。

民主剛果政府軍及武裝團體M23經過連日激戰，一名安全消息人士表示，M23昨天已掌控果瑪（Goma）的機場。果瑪的醫院人滿為患，根據法新社統計的醫院收治傷亡人數，這場戰事導致100多人喪命，近1000人受傷。

目前尚不清楚民主剛果政府軍及M23各自掌控果瑪多少地區，M23在本月26日宣稱已拿下果瑪。

根據法新社記者，隨著戰事昨晚有所緩和，街道上只見M23戰士及盧安達軍隊。

肯亞總統指出，民主剛果總統齊塞克迪（FelixTshisekedi）預計今天將在由肯亞主辦的東非共同體（EAC）「特別」峰會上，跟盧安達總統卡加米（Paul Kagame）會面。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前曾致電卡加米，敦促他立即停止戰事。卡加米今天稱與盧比歐的談話「卓有成效」。