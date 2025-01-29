美F-35戰機訓練時墜毀阿拉斯加基地 機毀人安全

美國空軍一架單座F-35戰鬥機今天在阿拉斯加州基地訓練飛行中發生故障，據報，機上飛行員在墜機之前彈射出來，所幸安然無恙，但飛機嚴重受損。

美國空軍第354戰鬥機聯隊指揮官湯生（PaulTownsend）在記者會中說，飛行員遇到「飛行中故障」，但得以彈射逃出。飛機則在艾爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）降落階段時墜毀。

湯生說，在飛機墜毀前，飛行員已先宣告飛行中出現緊急情況，他目前情況穩定，正在醫療機構接受評估。

美國空軍聲明指出，墜機事件是在今天下午發生，機體嚴重損壞。

艾爾森空軍基地位於阿拉斯加州費班克（Fairbanks）以南約40公里。

湯生聲明表示，空軍將進行「徹底調查，希望將此類事件再次發生的機會降到最低」。