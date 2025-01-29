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菲律賓拚觀光 推出遊客法庭等旗艦計畫

中央社／ 馬尼拉29日專電

菲律賓去年國際觀光客人次增加，台灣也名列前10大觀光客來源國。今年菲律賓透過更多改革措施與旗艦計畫，包括專門處理觀光相關案件的「遊客法庭」，讓觀光業發展更上一層樓。

菲律賓觀光部資料顯示，2024年菲律賓國際訪客抵境人次以及平均消費，都較2023年為高，甚至超越2019年爆發COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）以前的水準。

2024年計有594萬9350人次的國際訪客前來菲律賓，較2023年高出9.15%，有543萬人是外籍遊客、其餘是海外菲人。

南韓是菲律賓最大國際觀光客來源，有157萬人次，佔國際觀光客總數約26%；其次是美國，94萬7891人次；排第3的是日本，38萬8316人次，較前一年增長27%。

台灣和新加坡是菲律賓新興國際觀光客來源，分別貢獻20萬8736人次和15萬7264人次，也都進入排行榜前10名。

根據世界旅遊及觀光委員會（WTTC）的資料，國際觀光客在菲律賓停留的日數從2019年的9夜增至2024年的11夜，大約7成是「回頭客」。

菲律賓觀光部長佛拉斯科（Christina Frasco）在2024年年終記者會上說，從2024年1月到12月15日，國際觀光客在菲律賓的消費達到7120億披索（約新台幣4003億元），高於2019年的6000億披索。

佛拉斯科引述勞工部資料說，2024年第1季，菲律賓有1640萬人在觀光產業服務，佔菲律賓就業市場的34%。

觀光產業對整體經濟貢獻顯著，佛拉斯科將此歸功於小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府的改革措施與新推出的旗艦計畫，聚焦於加強觀光產業的基礎建設、人員訓練以及永續發展。

小馬可仕去年12月9日簽署法律，只要外籍旅客在指定的商店交易單筆超過3000披索，且商品於60天內帶出菲律賓，即可退回加值稅（VAT）。

菲律賓於2023年推出5年「全國觀光發展計畫」（NTDP）以及新的觀光口號「就愛菲律賓」（Lovethe Philippines）。

根據計畫，觀光部將於2025年與衛生部在觀光景點，如長灘島（Boracay Island）、保和島（Bohol，又稱薄荷島）及巴拉旺（Palawan）等，興建觀光客急救站。

菲律賓觀光部還將設立24小時開放的「遊客法庭」，由國家警隊、內政部、司法部與觀光部攜手，處理與觀光客相關的犯罪案件。

在基建方面，觀光部將在菲律賓各地增設遊客休憩區，提供乾淨的洗手間、旅遊洽詢站、紀念品商店，結合雨水收集、太陽能發電等環境友善功能；在潛水熱點，也將設置高壓氧艙。

聯合國觀光學院（United Nations Tourism Academy）將在菲律賓中部的宿霧（Cebu）拔地而起，希望讓菲律賓成為東南亞地區永續旅遊的教育與培訓中心。

菲律賓觀光部今年主打的策略，包括海灘旅遊、高爾夫球旅遊、傳統與文化旅遊、健康旅遊、清真旅遊、潛水旅遊以及各大熱門景點之間的「中途停靠旅遊」等。

小馬可仕 菲律賓 觀光客

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