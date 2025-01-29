快訊

從小聽到大！過年洗腦金曲盤點 禁歌、抗戰曲竟變歡慶賀歲音樂

南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤 蔡英文上任也這版

林志玲初一宣布重大家事！今晚在這「睽違6年開金嗓」

菲中南海緊張之際 菲紐展開軍隊互訪協商

中央社／ 馬尼拉29日專電

菲中南海緊張持續升高，菲律賓與紐西蘭此時正式就「軍隊互訪地位協定」（SOVFA）展開協商，尋求深化整體國防與軍事合作。

菲律賓國防部今天宣布，雙方第一輪會談已於23日在馬尼拉舉行，由菲律賓國防部副部長羅倫索（PabloLorenzo）和紐西蘭國防部國際部門首長皮爾斯（Kathleen Pearce）代表雙方主持。

根據雙方聯合新聞稿，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）去年4月在馬尼拉會面時，承諾簽定SOVFA。日前的首輪協商是菲律賓與紐西蘭加強雙邊國防關係的重要一步。

新聞稿指出，菲律賓與紐西蘭於2017年簽署防衛合作協定，同意加強後勤及國防合作，而SOVFA進一步允許兩國的武裝部隊升級合作、在對方領土進行聯合演習，深化整體國防與軍事合作。

菲律賓與中國的南海主權爭議持續多年，近月來再次升溫。繼去年6月起雙方船艦多次發生海上衝撞，今年1月雙方船艦又在民主礁（即黃岩島）海域對峙，菲方最近指控中國海警船向菲方使用聲波武器。

菲律賓小馬可仕政府因應中國在南海擴張，正與更多理念相近國家建立聯盟或夥伴關係。

菲律賓除了與美國、澳洲簽有軍隊互訪協定外，去年7月也與日本簽署「相互准入協定」（RAA），允許對方武裝部隊到己方境內參加聯合軍事演習及防衛合作。

菲律賓參議院上個月批准RAA，日本國會仍在審議中。

另外，菲律賓也與韓國、越南、印尼等國簽有防衛協議或備忘錄。

國防部 菲律賓 馬尼拉

延伸閱讀

菲律賓防長拜會美新任國安顧問 確認安全聯盟關係

曾赴菲律賓敦睦、試降S-70C直升機 海軍蘭陽艦除役

美軍在菲重新部署！堤豐飛彈系統可擊陸、俄 遷至另一未知地點

不畏大陸！美菲於南海聯合演習 強化海上合作及協同作戰

相關新聞

普亭批澤倫斯基是「非法總統」拒直接談判：無權代表烏克蘭簽字

俄羅斯總統普亭28日表示，可以與烏克蘭談判，但不會跟烏克蘭總統澤倫斯基直接會談，稱澤倫斯基是「非法」總統，無權代表烏克蘭...

南韓釜山航空飛機起火！機上逾170名乘客緊急撤離

南韓消防當局接獲通報，釜山航空一架停在金海機場的飛機機尾起火，消防當局已前往灌救，據稱無人傷亡

機尾起火…祝融吞噬南釜山機場客機 機上176人緊急逃生

南韓南部大城釜山市的金海國際機場28日1架客機起火，機上169名乘客緊急逃生，7名機組員也順利逃生。

緬甸妙瓦底36個「大型詐騙集團」是中國人經營 陸證實：雇10萬人做詐騙

大陸公安部副部長劉忠義透露，在緬甸的妙瓦底市（Myawaddy）有36個由中國人經營的大型電信詐騙團伙，僱傭了超過10萬...

修復關係！大陸、印度副外長對話 將恢復直航與印度香客赴西藏朝聖

中國與印度昨天在北京舉行副外長對話，除了同意恢復兩國中斷近5年的直航航班，並同意推動今年恢復印度香客赴中國西藏朝聖，以及...

控遭泰國監獄虐待！「KK園區」幕後金主向國際組織求援 泰司法部長反駁

泰國司法部長今天否認虐待在東南亞經營非法線上賭博平台而遭監禁的賭業大亨佘智江。他是惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主之一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。