日本冷氣團發威 長野及關東北部嚴防大雪

日本受冬季型態氣壓分布及冷氣團影響，長野縣及關東北部預料從今天傍晚到明天降下大雪，甚至不排除出現「警報級大雪」，氣象廳呼籲留意積雪及路面結凍對交通帶來的影響。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，受到冷氣團流入關東甲信地方上空影口向，長野縣北部及群馬縣已開始下雪，其中長野縣小谷村及群馬縣草津町，截至今天上午11時的6小時降雪量分別是14公分及3公分。

而長野縣及關東北部（一般指茨城縣、栃木縣及群馬縣）受到冬季型態氣壓分布增強影響，降雪也將增強，預料從今天傍晚起到明天中午左右將下大雪。

目前預測截至明天中午為止的24小時累積降雪量多的地區，在長野縣與關東北部可能達40公分，且降雪可能一直持續到1月31日。

如果冷氣團威力比預測來得強，或是雪雲發展旺盛的話，也不排除會降下警報級大雪。