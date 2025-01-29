日本冷氣團發威 長野及關東北部嚴防大雪
日本受冬季型態氣壓分布及冷氣團影響，長野縣及關東北部預料從今天傍晚到明天降下大雪，甚至不排除出現「警報級大雪」，氣象廳呼籲留意積雪及路面結凍對交通帶來的影響。
日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，受到冷氣團流入關東甲信地方上空影口向，長野縣北部及群馬縣已開始下雪，其中長野縣小谷村及群馬縣草津町，截至今天上午11時的6小時降雪量分別是14公分及3公分。
而長野縣及關東北部（一般指茨城縣、栃木縣及群馬縣）受到冬季型態氣壓分布增強影響，降雪也將增強，預料從今天傍晚起到明天中午左右將下大雪。
目前預測截至明天中午為止的24小時累積降雪量多的地區，在長野縣與關東北部可能達40公分，且降雪可能一直持續到1月31日。
如果冷氣團威力比預測來得強，或是雪雲發展旺盛的話，也不排除會降下警報級大雪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言