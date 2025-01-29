數名中國人冒充台灣遊客拍攝機敏影像 在菲被捕
菲律賓媒體報導，數名疑似間諜的中國籍人士冒充台灣遊客，在靠近南海的巴拉旺省（Palawan）監看菲律賓海岸防衛隊船艦動向，因而被捕。
菲律賓GMA電視台報導，數名中國籍人士自稱是台灣遊客，在巴拉旺省一座濱海度假村內躲在隱密處，用手機拍攝菲律賓海岸防衛隊船艦自基地出入，被當地民眾拍到其中一人的舉動。
當地民眾說，這些人還在未申請許可的情況下使用無人機，甚至在度假村的椰子樹上安裝監視器，對著大海，而菲律賓海岸防衛隊及海軍船艦正是從這裡出入。
嫌犯否認間諜指控，但菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）表示，嫌犯手機中有許多證據，包括軍營、船艦及軍事設施的照片。菲律賓國家調查局局長桑蒂雅各（Jaime Santiago）說，這些嫌犯仍有同夥，當局已展開追捕。
菲律賓與中國在南海的緊張態勢持續升高，而巴拉旺省與南海相鄰，靠近南沙群島。
菲律賓國家調查局探員約兩週前在大馬尼拉地區的馬卡蒂市（Makati），逮捕一名在菲居住多年的鄧姓中國人，他被指控和菲律賓同夥駕駛裝有探測儀器的車輛，蒐集軍事基地周邊地形與建築物資料。
鄧男的妻子27日在一場記者會上，否認她的丈夫是中國間諜。
GMA電視台昨晚引述消息人士說，調查顯示，這次被捕的數名中國人與鄧男有關聯。
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