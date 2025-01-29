普亭批澤倫斯基是「非法總統」拒直接談判：無權代表烏克蘭簽字
俄羅斯總統普亭28日表示，可以與烏克蘭談判，但不會跟烏克蘭總統澤倫斯基直接會談，稱澤倫斯基是「非法」總統，無權代表烏克蘭與俄羅斯簽署任何文件。
普亭表示，如果澤倫斯基想談判，俄方會派人參加，俄國將達成符合自身利益的結果。他又稱，澤倫斯基是「非法」總統，因為他的總統任期在戒嚴期間到期，無權代表烏克蘭與俄方簽署任何文件。
澤倫斯基於2019年5月就任烏克蘭總統，任期原定至2024年5月。自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，烏克蘭因國家進入戰時狀態，未如期舉行原定於2024年3月的新一屆大選。
烏克蘭當局表示，澤倫斯基仍然是合法總統，理由是自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，戒嚴令持續生效。
對此，澤倫斯基駁斥普亭質疑其職務合法性的言論，稱對方是「害怕」談判並試圖延長戰爭。他在社群X平台表示，明明有機會實現「真正的和平」，但普亭正挫敗停戰的努力。
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