快訊

從小聽到大！過年洗腦金曲盤點 禁歌、抗戰曲竟變歡慶賀歲音樂

南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤 蔡英文上任也這版

林志玲初一宣布重大家事！今晚在這「睽違6年開金嗓」

京阿尼36死縱火案被告撤上訴 律師如何因應受矚

中央社／ 東京29日綜合外電報導

在日本犯下「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案，一審遭判死刑的46歲被告青葉真司，1月27日撤回上訴，死刑定讞，但鑒於前例，被告律師接下來如何因應將成焦點。

青葉真司2019年7月18日上午在京都市伏見區京阿尼第一工作室縱火，造成36人死亡及32人輕重傷，被檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴並求處死刑。

案經京都地方法院審理後，2024年1月25日判決青葉死刑。但青葉不服一審死刑判決，2024年2月7日提出上訴，由大阪高等法院負責審理。

日本放送協會（NHK）報導，青葉本人已在今年1月27日撤回上訴，死刑定讞。

目前不知道青葉撤回上訴的理由，但受害人遺屬中的一人受訪時說，「事到如今無論說什麼我也不會感到驚訝，但還是想知道為什麼撤回上訴」。

有關被告本人撤回對死刑判決的上訴，過去曾有辯方律師向法院聲請撤回上訴無效，並由法院重新進行審理的案例。

2015年在大阪府寢屋川市發生的國一男女生遭殺害事件，有關撤回上訴的有效性就進行兩年多的爭論。

京都動畫 死刑 縱火

延伸閱讀

「取消出生公民權」遭阻 白宮：不排除上訴到最高法院

京阿尼縱火案釀36死…被告青葉真司撤訴 審判結束死刑定讞

屏東議員從事兩岸地下匯兌 辯「石斑魚貨款」上訴二審遭打臉

基隆東岸商場產權爭議敗訴 NET轟謝國樑未替市民著想將上訴

相關新聞

普亭批澤倫斯基是「非法總統」拒直接談判：無權代表烏克蘭簽字

俄羅斯總統普亭28日表示，可以與烏克蘭談判，但不會跟烏克蘭總統澤倫斯基直接會談，稱澤倫斯基是「非法」總統，無權代表烏克蘭...

南韓釜山航空飛機起火！機上逾170名乘客緊急撤離

南韓消防當局接獲通報，釜山航空一架停在金海機場的飛機機尾起火，消防當局已前往灌救，據稱無人傷亡

機尾起火…祝融吞噬南釜山機場客機 機上176人緊急逃生

南韓南部大城釜山市的金海國際機場28日1架客機起火，機上169名乘客緊急逃生，7名機組員也順利逃生。

緬甸妙瓦底36個「大型詐騙集團」是中國人經營 陸證實：雇10萬人做詐騙

大陸公安部副部長劉忠義透露，在緬甸的妙瓦底市（Myawaddy）有36個由中國人經營的大型電信詐騙團伙，僱傭了超過10萬...

修復關係！大陸、印度副外長對話 將恢復直航與印度香客赴西藏朝聖

中國與印度昨天在北京舉行副外長對話，除了同意恢復兩國中斷近5年的直航航班，並同意推動今年恢復印度香客赴中國西藏朝聖，以及...

控遭泰國監獄虐待！「KK園區」幕後金主向國際組織求援 泰司法部長反駁

泰國司法部長今天否認虐待在東南亞經營非法線上賭博平台而遭監禁的賭業大亨佘智江。他是惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主之一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。