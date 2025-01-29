京阿尼36死縱火案被告撤上訴 律師如何因應受矚
在日本犯下「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案，一審遭判死刑的46歲被告青葉真司，1月27日撤回上訴，死刑定讞，但鑒於前例，被告律師接下來如何因應將成焦點。
青葉真司2019年7月18日上午在京都市伏見區京阿尼第一工作室縱火，造成36人死亡及32人輕重傷，被檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴並求處死刑。
案經京都地方法院審理後，2024年1月25日判決青葉死刑。但青葉不服一審死刑判決，2024年2月7日提出上訴，由大阪高等法院負責審理。
日本放送協會（NHK）報導，青葉本人已在今年1月27日撤回上訴，死刑定讞。
目前不知道青葉撤回上訴的理由，但受害人遺屬中的一人受訪時說，「事到如今無論說什麼我也不會感到驚訝，但還是想知道為什麼撤回上訴」。
有關被告本人撤回對死刑判決的上訴，過去曾有辯方律師向法院聲請撤回上訴無效，並由法院重新進行審理的案例。
2015年在大阪府寢屋川市發生的國一男女生遭殺害事件，有關撤回上訴的有效性就進行兩年多的爭論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言