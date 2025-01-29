丹麥總理拜訪盟友 聲明歐洲領土不容改變

丹麥總理佛瑞德里克森今天啟程拜訪德國總理蕭茲、法國總統馬克宏與北約秘書長呂特等領袖。她首站拜訪德國，與蕭茲在會後的記者會共同聲明，歐洲的領土不容改變，不會因脅迫而有所變動。

佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天展開歐洲拜訪行程，第一站到德國柏林拜會蕭茲（OlafScholz）。

蕭茲表示，現今歐洲與波羅的海面臨混合戰，歐洲必須更強壯、更堅定。他表示，歐洲的領土邊界不會因為壓迫而改變。

丹麥媒體分析，佛瑞德里克森此行訊息明確，要讓美國總統川普（Donald Trump）知道，丹麥有歐洲盟友堅定的支持，也讓丹麥民眾看到歐洲其他強國與丹麥的緊密關係。

丹麥廣播公司（DR）報導，從佛瑞德里克森這次歐洲拜訪行程可看出，丹麥當局面對川普拿下格陵蘭（Greenland）的堅決態度，已經有「長期抗戰」準備。

佛瑞德里克森此行拜訪蕭茲後，馬上前往巴黎會見馬克宏（Emmanuel Macron），短暫會面後，前往比利時布魯塞爾會見北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）。

佛瑞德里克森表示，柏林與巴黎的會面過程相當順利，也非常重要，顯示歐洲的團結。她表示，跟其他歐洲領袖的會面明確地向歐洲甚至世界傳遞清楚的訊息：必須尊重其他國家疆界與主權。

丹麥廣播公司的政治分析員曼瑟（Rikke GjølMansø）表示，針對川普堅持取得格陵蘭，丹麥政府必須要面對，無法迴避，持續跟川普團隊對話很重要；同時，在歐洲聯合盟友也是必要的工作。