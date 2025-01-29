日本埼玉天坑旁現新天坑 駕駛受困24小時仍未救出

日本埼玉縣八潮市一處交岔路口昨天上午出現路面塌陷的「天坑」，造成一輛卡車掉落，駕駛至今受困24小時仍未被救出，目前狀況不明。而這處「天坑」旁也出現另一處「天坑」。

日本TBS電視台報導，這處「天坑」鄰近八潮市綠町一處交岔路口，儘管搜救人員在今天凌晨吊起卡車的後車斗部分，但救援工作暫告中斷。

這處「天坑」直徑約5公尺、深度約10公尺，搜救人員從昨天起徹夜救援受困駕駛，但由於車頭駕駛座有部分泡在水中，救援遭遇困難後中斷，也不清楚駕駛目前身體狀況。

不僅如此，原本該處只出現一個「天坑」，但今天凌晨一旁又出現新「天坑」。由於新陷落的路面下方有瓦斯管路通過，八潮市政府已針對周邊居民發出避難勸告。消防單位將待排水作業結束後重啟救援工作。

日本放送協會（NHK）報導，事發後原本還能與救援人員對話的受困駕駛，從昨天白天後已漸漸變得無法與人對話。

另外，八潮市政府今天凌晨2時40分左右對「天坑」周邊約200個家戶發出避難指示。截至今天上午8時止，市府開設的避難所已收容185人，目前並沒有人表示身體不適。