印度大壺節發生踩踏事件 傳至少15死多傷

印度北部「大壺節」（Kumbh Mela）今天發生踩踏事件，一名醫師告訴法新社，至少有15人喪命，另有多人受傷。

這名在普萊雅格拉吉市（Prayagraj）工作的醫師說：「目前至少有15人喪命。其他人還在接受治療。」

地方政府官員拉納（Akanksha Rana）告訴印度新聞信託社（PTI），有一道護欄「斷裂」，隨後發生踩踏事件。

42歲的朝聖者潘迪（Malti Pandey）接受法新社訪問時說，事發時，他正沿著一條有護欄的人行步道往河邊去沐浴，「突然有一群人開始推，很多人被擠壓」。

印度教慶典「大壺節」是全球最大規模的宗教集會，本月13日登場，為期6週，主辦單位預期將吸引多達4億名朝聖者。