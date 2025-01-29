快訊

NBA／戴維斯第一節就傷退！76人馬克西狂轟43分斷湖人連勝

財神爺駐點？一直賣出大獎的彩券行名單 台彩全說了

春節驚傳1死山難！高雄登山客爬京大山失聯 除夕尋獲遺體

俄烏戰爭、中國侵台威脅 末日鐘距午夜更近剩89秒

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

原子能科學家俄羅斯威脅在烏克蘭戰爭動用核武、中國升高施壓台灣、北韓持續試射飛彈等為由，今天將「末日鐘」指針調到距午夜剩89秒的位置，是史上最接近午夜的時刻。

綜合路透社和法新社報導，總部在美國芝加哥的非營利組織「原子科學家公報」（Bulletin of the AtomicScientists）將「末日鐘」（Doomsday Clock）自去年再往前撥快1秒，距離象徵毀滅點的午夜僅剩89秒。

原子科學家公報於1947年冷戰期間創立「末日鐘」，原初是設定在距離午夜還有7分鐘，藉此向全球示警人類距離毀滅世界有多近。

原子科學家公報的科學與安全委員會（Science andSecurity Board）主席霍爾茲（Daniel Holz）說：「影響今年決策的因素包括核子風險、氣候變遷、先進生物科學及人工智慧（AI）等各樣新興技術遭濫用的可能性等，這些因素雖非2024年首見，但解決這些關鍵挑戰的進展卻不足。」

他補充說：「將末日鐘指針調至距離午夜89秒的位置，是對全球領袖的一記警告。」

原子科學家公報說將世界從懸崖邊緣拉回來的責任，主要落在美國、中國和俄羅斯的肩上，並疾呼國際間展開善意對話。

霍爾茲說，俄羅斯2022年全面侵烏以來一再揚言動用核武著實「讓人不安」，此外，「俄羅斯近來退出重要軍控條約之舉，是核子風險升高令人不寒而慄的跡象」。

其他不穩定之源有三：一是中東，包括以色列在加薩的戰爭和與伊朗等區域鄰國爆發的敵對行為；二是核武中國升高對台的軍事施壓力道；三是核武北韓持續試射各式彈道飛彈。

專家也警告人工智慧恐加劇假訊息的散播，霍爾茲說：「所有風險都因為一個潛在的威脅擴增因子而大大加劇，那就是錯誤訊息、虛假訊息和陰謀論的傳播，因為這不僅破壞通訊環境，也日益模糊了真相與謊言的界限。」

俄羅斯 核武 科學家

延伸閱讀

專家引衛星畫面 指中國大陸正建造大型核融合研究設施

暴風軍團淪炮灰！BBC：北韓部隊援俄3個月已1000人戰死

說好上任24小時內結束烏俄戰爭？川普：普亭拒談判我就制裁俄羅斯

美泳將洛杉磯野火痛失10枚奧運獎牌 將獲復刻品

相關新聞

機尾起火…祝融吞噬南釜山機場客機 機上176人緊急逃生

南韓南部大城釜山市的金海國際機場28日1架客機起火，機上169名乘客緊急逃生，7名機組員也順利逃生。

普亭批澤倫斯基是「非法總統」拒直接談判：無權代表烏克蘭簽字

俄羅斯總統普亭28日表示，可以與烏克蘭談判，但不會跟烏克蘭總統澤倫斯基直接會談，稱澤倫斯基是「非法」總統，無權代表烏克蘭...

南韓釜山航空飛機起火！機上逾170名乘客緊急撤離

南韓消防當局接獲通報，釜山航空一架停在金海機場的飛機機尾起火，消防當局已前往灌救，據稱無人傷亡

緬甸妙瓦底36個「大型詐騙集團」是中國人經營 陸證實：雇10萬人做詐騙

大陸公安部副部長劉忠義透露，在緬甸的妙瓦底市（Myawaddy）有36個由中國人經營的大型電信詐騙團伙，僱傭了超過10萬...

修復關係！大陸、印度副外長對話 將恢復直航與印度香客赴西藏朝聖

中國與印度昨天在北京舉行副外長對話，除了同意恢復兩國中斷近5年的直航航班，並同意推動今年恢復印度香客赴中國西藏朝聖，以及...

控遭泰國監獄虐待！「KK園區」幕後金主向國際組織求援 泰司法部長反駁

泰國司法部長今天否認虐待在東南亞經營非法線上賭博平台而遭監禁的賭業大亨佘智江。他是惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主之一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。