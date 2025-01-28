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機尾起火…祝融吞噬南釜山機場客機 機上176人緊急逃生

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
2021年4月南韓釜山市近海一景。路透
2021年4月南韓釜山市近海一景。路透

南韓南部大城釜山市的金海國際機場28日1架客機起火，機上169名乘客緊急逃生，7名機組員也順利逃生。

釜山廣域市（相當於我國直轄市）的金海機場，28日正值南韓國內也過的農曆春節假期，當晚約10時26分（台灣時間同日晚間約9時26分），1架「釜山航空」客機在停機坪準備起飛時發生大火。所幸169名乘客利用逃生滑梯及時緊急逃生。

韓媒報導，失火客機是機尾部分起火，再向機身蔓延。該機原定從釜山飛往中國大陸香港。消防當局正全力動員人力和裝備滅火，8分鐘後火勢撲滅。

南韓廉航「濟州航空」1架客機去年跨年前夕的12月29日上午，在南韓全羅南道務安郡務安國際機場降落時發生嚴重事故，機上181人僅2人幸運生還。

南韓 機場 釜山航空 香港

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