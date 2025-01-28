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機尾起火…祝融吞噬南釜山機場客機 機上176人緊急逃生
南韓南部大城釜山市的金海國際機場28日1架客機起火，機上169名乘客緊急逃生，7名機組員也順利逃生。
釜山廣域市（相當於我國直轄市）的金海機場，28日正值南韓國內也過的農曆春節假期，當晚約10時26分（台灣時間同日晚間約9時26分），1架「釜山航空」客機在停機坪準備起飛時發生大火。所幸169名乘客利用逃生滑梯及時緊急逃生。
韓媒報導，失火客機是機尾部分起火，再向機身蔓延。該機原定從釜山飛往中國大陸香港。消防當局正全力動員人力和裝備滅火，8分鐘後火勢撲滅。
南韓廉航「濟州航空」1架客機去年跨年前夕的12月29日上午，在南韓全羅南道務安郡務安國際機場降落時發生嚴重事故，機上181人僅2人幸運生還。
[속보] 김해공항서 홍콩발 에어부산 항공기 화재…승객 169명·승무원 7명 비상탈출 (출처 : 국제신문 | 네이버 뉴스) https://t.co/D9oElJ522M— 머피 (@Pure_Murphy) January 28, 2025
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