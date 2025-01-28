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緬甸妙瓦底36個「大型詐騙集團」是中國人經營 陸證實：雇10萬人做詐騙
大陸公安部副部長劉忠義透露，在緬甸的妙瓦底市（Myawaddy）有36個由中國人經營的大型電信詐騙團伙，僱傭了超過10萬人騙取他人錢財。
新加坡聯合早報引述泰國《民族報》報導，劉忠義星期一（1月27日）率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員時，透露上述數據。
劉忠義還說，有許多中國公民被利誘或拐騙到緬甸為這些犯罪團伙工作，部分受害人據說遭毆打，有些還丟了命。
大陸公安部促請泰國科技犯罪調查局盡快逮捕住在泰國的詐騙團伙頭目，並緝拿涉及拐騙中國男演員王星的約20名嫌犯，將他們引渡至中國。
中方也促請泰國當局協助確認仍被扣押在緬甸的中國受害者，並施壓讓他們盡快獲釋；同時請求泰國封鎖這些詐騙團伙獲取資金的渠道。
劉忠義也提議設立一個中泰協調中心，共同打擊電詐團伙。
泰國同意中方的提議，建議雙方交換有關詐騙團伙的信息，並提議中國大陸牽頭召開區域會議，邀請緬甸、寮國和柬埔寨一起探討如何解決電詐問題。
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