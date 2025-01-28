愛沙尼亞小鎮辦大陸新年活動 愛國外長指陸製造分裂

愛沙尼亞東部小鎮科赫特拉-耶爾韋（Kohtla-Järve）市政府日前舉辦中國新年活動引發關注，愛國外交部長薩克納批評該活動不該收受中國資助，並指出中國意圖運用「軟實力」製造分裂。

根據愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，科赫特拉-耶爾韋市政府26日舉辦了一場中國新年慶祝活動，該活動由中國駐愛沙尼亞大使館贊助資金。愛國社會民主黨（Social Democratic Party）議員奧迪內茨（Eduard Odinets）也出席活動。

愛沙尼亞國內安全局（Internal Security Services）曾多次指出，中國對愛沙尼亞構成威脅，包括以文化活動等形式展開的「軟實力」影響。同時，中國也被認為默許支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

科赫特拉-耶爾韋市長卡謝羅（Henri Kaselo）27日接受ERR訪問時表示，該中國新年慶祝活動是一場為了緩解緊張關係，強調和平重要性的文化活動。他回覆記者提問，說明此活動是在中國駐愛沙尼亞大使館提議下舉行的。

薩克納（Margus Tsahkna）對領導科赫特拉-耶爾韋市執政聯盟的社會民主黨表示強烈批評。社會民主黨也是與「愛沙尼亞200」（Estonia 200）黨及改革黨（Reform Party）組成中央聯合政府的成員。

愛國內政部長兼社會民主黨領導人拉涅梅茨（Lauri Läänemets）於27日建議，外交部應制定更具體的對中政策。

對此，薩克納回應，愛沙尼亞已有非常明確的對中政策，並表示外交部已對近期國會議員接受中國政府資助訪中的問題進行討論。他強調：「我們可以重申所有這些基本原則，但最根本的事實是，天下沒有白吃的午餐。因此，新年慶祝活動應使用我們自己的資金舉辦。」

薩克納進一步批評卡謝羅的和平論述。他以俄羅斯侵略烏克蘭為例，指出卡謝羅所認為的「一切可以通過和平實現」是不可能的。他認為，社會民主黨領導的市政府利用中國資金舉辦慶祝活動並談論和平，這種模稜兩可的立場正是削弱愛沙尼亞內部力量的中國「軟實力」。