菲軍將接受美國泰風系統操作訓練 恐升高菲、陸緊張

菲律賓軍方今天宣布,陸軍新成立一個排,下個月將接受美國中程飛彈系統操作訓練,以為菲美聯合軍演預做準備。此舉可能進一步升高馬尼拉與北京之間的緊張關係。

路透社報導,泰風(Typhon)飛彈發射系統於去年4月的美菲聯合軍演首度部署菲國北部,但演習結束後並未撤走,此舉觸怒北京。

近月來,中國解放軍因南海爭議島礁和水域而與菲國船隻數度對峙。

去年12月,菲國陸軍宣布計劃採購泰風飛彈系統,以保護菲方海上權益,中國隨即警告此舉將導致區域陷入「軍備競賽」。

菲律賓陸軍發言人德瑪阿拉(Louie Dema-ala)在記者會中表示,陸軍砲兵團新成立1個排,2月第2週或第3週將開始針對該系統實施「介紹和熟悉」培訓。

德瑪阿拉還說,美國陸軍太平洋司令部第1多領域特遣隊(1st MDTF)將參與為期1週的訓練計畫。

他指出:「只要中程能力(MRC)飛彈發射系統在這裡,我們就會在最大限度上利用它來訓練我方人員學習新技術。」

德瑪阿拉說,這項訓練旨在為今年度菲美「堅盾」(Salaknib)聯合軍事演習預做準備。

菲國軍方官員表示,「泰風」系統可保護距離海岸370公里(200海里)以內的船隻,符合「聯合國海洋法公約」(United Nations Convention on the Law of the Sea,UNCLOS)賦予菲國的海洋權利。