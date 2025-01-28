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菲軍將接受美國泰風系統操作訓練 恐升高菲、陸緊張

中央社／ 馬尼拉28日綜合外電報導

菲律賓軍方今天宣布，陸軍新成立一個排，下個月將接受美國中程飛彈系統操作訓練，以為菲美聯合軍演預做準備。此舉可能進一步升高馬尼拉與北京之間的緊張關係。

路透社報導，泰風（Typhon）飛彈發射系統於去年4月的美菲聯合軍演首度部署菲國北部，但演習結束後並未撤走，此舉觸怒北京。

近月來，中國解放軍因南海爭議島礁和水域而與菲國船隻數度對峙。

去年12月，菲國陸軍宣布計劃採購泰風飛彈系統，以保護菲方海上權益，中國隨即警告此舉將導致區域陷入「軍備競賽」。

菲律賓陸軍發言人德瑪阿拉（Louie Dema-ala）在記者會中表示，陸軍砲兵團新成立1個排，2月第2週或第3週將開始針對該系統實施「介紹和熟悉」培訓。

德瑪阿拉還說，美國陸軍太平洋司令部第1多領域特遣隊（1st MDTF）將參與為期1週的訓練計畫。

他指出：「只要中程能力（MRC）飛彈發射系統在這裡，我們就會在最大限度上利用它來訓練我方人員學習新技術。」

德瑪阿拉說，這項訓練旨在為今年度菲美「堅盾」（Salaknib）聯合軍事演習預做準備。

菲國軍方官員表示，「泰風」系統可保護距離海岸370公里（200海里）以內的船隻，符合「聯合國海洋法公約」（United Nations Convention on the Law of the Sea，UNCLOS）賦予菲國的海洋權利。

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