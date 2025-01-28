修復關係！大陸、印度副外長對話 將恢復直航與印度香客赴西藏朝聖

中國與印度昨天在北京舉行副外長對話，除了同意恢復兩國中斷近5年的直航航班，並同意推動今年恢復印度香客赴中國西藏朝聖，以及展開媒體和智庫交流、二軌對話等。

中國外交部網站28日發布，外交部副部長孫衛東27日和印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）在北京舉行中印副外長/外秘級對話，重點推動落實中印兩國領導人喀山會晤重要共識，研商中印關係改善發展舉措。

雙方達成的共識包括：印方將積極參與中方在上海合作組織框架下主辦的各項活動；展開各層級積極互動，加強戰略溝通，增進政治互信；共同紀念2025年中印建交75週年，展開媒體和智庫交流、二軌對話及其他人文交流等活動。

此外還有：恢復中國和印度間直航航班，並採取措施，為兩國人員往來和互派記者提供便利；推動於2025年恢復印度香客赴中國西藏神山聖湖朝聖，將盡快協商有關安排；繼續展開跨境河流合作，就盡早舉行新一輪跨境河流專家級機制會議保持溝通。

2020年發生邊界衝突後，中印兩國緊張關係加劇，印度隨後提高中國企業在當地投資的難度、禁用數百個受歡迎的中國應用程式，並且切斷兩國間的民航航線，不過貨運直航仍持續營運。

中印關係過去4個月來有所改善，兩國舉行數場高層會議，其中包括中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）去年10月在俄羅斯舉行的金磚國家（BRICS）峰會進行場邊會談。

唐勇勝1月26日至27日出訪北京，進一步修復雙邊關係。他已在昨天與中國外交部長王毅會面，並與孫衛東對話。