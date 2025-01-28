快訊

DeepSeek屠殺Nvidia、台積電 台股民哀號「發不出紅包」：對不起了孩子

下墜的刀子有人接？DeepSeek引震盪 輝達、台積電ADR率那指期盤前反攻

川普喊提高半導體進口關稅…驚動總統府！發言人：持續關注美方政策

修復關係！大陸、印度副外長對話 將恢復直航與印度香客赴西藏朝聖

中央社／ 台北28日電
中國外交部長王毅（右）在北京會見印度外交秘書唐勇勝。（新華社）
中國外交部長王毅（右）在北京會見印度外交秘書唐勇勝。（新華社）

中國與印度昨天在北京舉行副外長對話，除了同意恢復兩國中斷近5年的直航航班，並同意推動今年恢復印度香客赴中國西藏朝聖，以及展開媒體和智庫交流、二軌對話等。

中國外交部網站28日發布，外交部副部長孫衛東27日和印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）在北京舉行中印副外長/外秘級對話，重點推動落實中印兩國領導人喀山會晤重要共識，研商中印關係改善發展舉措。

雙方達成的共識包括：印方將積極參與中方在上海合作組織框架下主辦的各項活動；展開各層級積極互動，加強戰略溝通，增進政治互信；共同紀念2025年中印建交75週年，展開媒體和智庫交流、二軌對話及其他人文交流等活動。

此外還有：恢復中國和印度間直航航班，並採取措施，為兩國人員往來和互派記者提供便利；推動於2025年恢復印度香客赴中國西藏神山聖湖朝聖，將盡快協商有關安排；繼續展開跨境河流合作，就盡早舉行新一輪跨境河流專家級機制會議保持溝通。

2020年發生邊界衝突後，中印兩國緊張關係加劇，印度隨後提高中國企業在當地投資的難度、禁用數百個受歡迎的中國應用程式，並且切斷兩國間的民航航線，不過貨運直航仍持續營運。

中印關係過去4個月來有所改善，兩國舉行數場高層會議，其中包括中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）去年10月在俄羅斯舉行的金磚國家（BRICS）峰會進行場邊會談。

唐勇勝1月26日至27日出訪北京，進一步修復雙邊關係。他已在昨天與中國外交部長王毅會面，並與孫衛東對話。

北京 印度 外交部 西藏 關係

延伸閱讀

中印恢復直航 2因素中斷近5年 關係解凍

中斷近5年 印度外交部：中國與印度同意恢復直航

台灣民眾在印度圍爐 春聯、紅包炒熱過年氣氛

多樣台灣元素融入表演 學童熱舞演出震撼印度

相關新聞

修復關係！大陸、印度副外長對話 將恢復直航與印度香客赴西藏朝聖

中國與印度昨天在北京舉行副外長對話，除了同意恢復兩國中斷近5年的直航航班，並同意推動今年恢復印度香客赴中國西藏朝聖，以及...

控遭泰國監獄虐待！「KK園區」幕後金主向國際組織求援 泰司法部長反駁

泰國司法部長今天否認虐待在東南亞經營非法線上賭博平台而遭監禁的賭業大亨佘智江。他是惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主之一...

造訪美駐日大使館…日本廣島、長崎市長 盼邀川普訪原子彈爆炸地

日本曾遭原子彈轟炸的廣島市與長崎市，兩名市長今天造訪位於東京的美國駐日大使館，希望邀請美國總統川普訪問「被爆地」（原子彈...

京阿尼縱火案釀36死…被告青葉真司撤訴 審判結束死刑定讞

日本放送協會（NHK）今天報導，犯下「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案，一審遭判死刑的46歲被告青葉真司昨...

納粹集中營解放80周年…倖存者重返舊地 警告反猶主義再起

少數仍在世的奧斯威辛（Auschwitz）納粹集中營倖存者今天重返舊地，在紀念這座集中營解放80週年之際，譴責當今反猶主...

除夕致上「2中文版本」賀詞 日相石破茂祝福蛇年行大運

今天是除夕，日本首相石破茂在首相官邸官網致上春節賀詞，發表簡體中文與繁體中文兩個版本。他感謝世界各地對於日本能登半島地震...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。