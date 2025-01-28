快訊

又控台灣搶晶片生意！川普重提「拉高半導體進口關稅」 我經濟部說話了

AI天才少女助攻！業界揭DeepSeek「聘才邏輯」：資歷超過8年就不用

除夕夜吃什麼？圍爐最不能接受哪道年菜 一票網友唾棄它：只能當肥料

造訪美駐日大使館…日本廣島、長崎市長 盼邀川普訪原子彈爆炸地

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本曾遭原子彈轟炸的廣島市與長崎市，兩名市長今天造訪位於東京的美國駐日大使館，希望邀請美國總統川普訪問「被爆地」（原子彈爆炸地）。圖為原子彈爆炸後當地的慘況。美聯社資料照
日本曾遭原子彈轟炸的廣島市與長崎市，兩名市長今天造訪位於東京的美國駐日大使館，希望邀請美國總統川普訪問「被爆地」（原子彈爆炸地）。圖為原子彈爆炸後當地的慘況。美聯社資料照

日本曾遭原子彈轟炸的廣島市與長崎市，兩名市長今天造訪位於東京的美國駐日大使館，希望邀請美國總統川普訪問「被爆地」（原子彈爆炸地）。

日本放送協會（NHK）報導，廣島市長松井一實與長崎市長鈴木史朗今天上午拜會美國駐日大使館，跟臨時代理大使摩納翰（Katherine Monahan）會面約20分鐘。

廣島市政府表示，兩名市長希望邀請川普親自造訪被爆地，以期更加理解原子彈爆炸的真實狀況，並發揮領導力推動實現無核武世界。

摩納翰對此表示，被爆者（原子彈爆炸受害者）及兩座城市追求無核武世界的願景，對人類未來而言非常重要。

她說，今年適逢二次大戰結束80週年，是訪問被爆地的絕佳時機，「我會確實將兩座城市的訴求傳達給川普」。

川普 廣島 日本 核武 爆炸 美國 長崎

延伸閱讀

川普讚許DeepSeek成果…對AI未來免投大量資金持正面看法！專家：不那麼讓人意外

川普關稅威脅哥倫比亞後 北京：願接受美遣返非法中國移民

DeepSeek旋風 川普：正面看待AI成本變低 也給美當頭棒喝

新聞周刊：川普把關稅變遣返籌碼 意在警告各國

相關新聞

造訪美駐日大使館…日本廣島、長崎市長 盼邀川普訪原子彈爆炸地

日本曾遭原子彈轟炸的廣島市與長崎市，兩名市長今天造訪位於東京的美國駐日大使館，希望邀請美國總統川普訪問「被爆地」（原子彈...

京阿尼縱火案釀36死…被告青葉真司撤訴 審判結束死刑定讞

日本放送協會（NHK）今天報導，犯下「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案，一審遭判死刑的46歲被告青葉真司昨...

納粹集中營解放80周年…倖存者重返舊地 警告反猶主義再起

少數仍在世的奧斯威辛（Auschwitz）納粹集中營倖存者今天重返舊地，在紀念這座集中營解放80週年之際，譴責當今反猶主...

除夕致上「2中文版本」賀詞 日相石破茂祝福蛇年行大運

今天是除夕，日本首相石破茂在首相官邸官網致上春節賀詞，發表簡體中文與繁體中文兩個版本。他感謝世界各地對於日本能登半島地震...

中印恢復直航 2因素中斷近5年 關係解凍

印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）27日在北京會見中國外交部長王毅，雙方同意恢復兩國間的直航航班，這預示著...

執政30年…普亭盟友魯卡申柯6連任白俄總統 西方轟騙局

英國廣播公司報導，白俄羅斯中央選委會表示，總統魯卡申柯在26日大選中拿下86.8%選票，以壓倒性勝利贏得第7個總統任期，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。