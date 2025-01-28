造訪美駐日大使館…日本廣島、長崎市長 盼邀川普訪原子彈爆炸地

日本曾遭原子彈轟炸的廣島市與長崎市，兩名市長今天造訪位於東京的美國駐日大使館，希望邀請美國總統川普訪問「被爆地」（原子彈爆炸地）。

日本放送協會（NHK）報導，廣島市長松井一實與長崎市長鈴木史朗今天上午拜會美國駐日大使館，跟臨時代理大使摩納翰（Katherine Monahan）會面約20分鐘。

廣島市政府表示，兩名市長希望邀請川普親自造訪被爆地，以期更加理解原子彈爆炸的真實狀況，並發揮領導力推動實現無核武世界。

摩納翰對此表示，被爆者（原子彈爆炸受害者）及兩座城市追求無核武世界的願景，對人類未來而言非常重要。

她說，今年適逢二次大戰結束80週年，是訪問被爆地的絕佳時機，「我會確實將兩座城市的訴求傳達給川普」。