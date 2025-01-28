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京阿尼縱火案釀36死…被告青葉真司撤訴 審判結束死刑定讞

中央社／ 東京28日綜合外電報導
被告青葉2019年7月在京都市伏見區的京阿尼第一工作坊潑灑汽油縱火，造成36死32傷。（美聯社）
被告青葉2019年7月在京都市伏見區的京阿尼第一工作坊潑灑汽油縱火，造成36死32傷。（美聯社）

日本放送協會（NHK）今天報導，犯下「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案，一審遭判死刑的46歲被告青葉真司昨天已撤回上訴，至此審判結束，死刑定讞。

青葉真司2019年7月18日上午在京都市伏見區京阿尼第一工作室縱火，造成36人死亡及32人輕重傷，被檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴並求處死刑。

案經京都地方法院審理後，2024年1月25日判決青葉死刑。但青葉不服一審死刑判決，2024年2月7日提出上訴，由大阪高等法院負責審理。

京都動畫 京阿尼 日本 死刑 縱火

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