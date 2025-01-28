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中斷近5年 印度外交部：中國與印度同意恢復直航

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
印度與中國同意恢復客機直航服務。美聯社
印度與中國同意恢復客機直航服務。美聯社

印度外交部27日表示，經過近5年的時間，印度與中國同意恢復客機直航服務，此舉標誌兩國關係解凍，此前兩國於2020年在具爭議的喜馬拉雅山邊境地區發生致命的軍事衝突。

路透報導，印度外交部在其次長唐勇勝與中國外交部部長王毅會面後表示，雙方將「盡早」舉行會議，就航班框架進行磋商。中國外交部28日也證實該消息。

兩國在2020年的衝突後關係緊張，隨後印度限制中國企業在該國的投資，禁用數百款流行的應用程式，並切斷客運航線，不過兩國之間的直航貨運航班仍持續營運。

兩國關係在過去4個月來有所改善，舉行了多場高層會晤，其中包括中國國家主席習近平與印度總理莫迪去年10月在俄羅斯進行的會談。

中國外交部長王毅27日在北京告訴印度外交部次長唐勇勝，兩國應該相向而行，探討採取更多實質性舉措，並致力於相互理解。

印度外交部在一份聲明中表示：「雙方討論了經濟和貿易領域的具體問題，以期解決這些問題並促進長期政策的透明度和可預測性。」

印度 外交部 王毅 航班 關係

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