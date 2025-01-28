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著眼美國與印度公平貿易關係 川普稱莫迪將訪美

中央社／ 新德里28日專電

印度總理莫迪與美國總統川普通了電話，內容觸及尋求公平的貿易關係及深化雙方合作等。川普更指，美國與印度關係極佳，莫迪可望於2月到美國訪問。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，川普27日告訴記者說：「早上我跟他談了很久，他將在下個月（2月）到白宮，我們和印度有非常好的關係。」

白宮的聲明也證實此事，並表示：「兩人討論了莫迪前往白宮訪問的計畫，並強調兩國之間友誼和戰略關係的堅固。」

今日印度（India Today）指出，川普與莫迪討論了一連串區域性、全球性的議題，兩名領導人在通話中也試圖建立雙方公平的貿易關係。

根據白宮發出的聲明，川普和莫迪討論到擴大、深化合作的問題，也討論到包括印太、中東、歐洲的安全。

白宮的聲明表示，總統（指川普）強調了，印度增加對美製安全設備的採購，及雙邊貿易走向公平等議題的重要性。

莫迪也在27日表示，他很高興跟自己的「朋友」川普聊聊，並強調兩國致力於建立互惠和值得信賴的夥伴關係，他在社群X上寫到：「我們將共同努力，謀求人民的福祉，讓全球的和平、繁榮、安全實現。」

印度經濟時報（Economic Times）報導，莫迪和川普都強調他們正致力推動美國與印度的戰略夥伴關係，以及日本、美國、印度、澳洲組成的四方安全對話（Quad）。印度將於今年稍晚時，首次主辦Quad。

川普與莫迪關係良好，川普上個任期內最後一次出訪，是在2020年時，當時他去的國家就是印度，而2019年時，兩人也曾在美國休士頓同台。

印度 川普 關係

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