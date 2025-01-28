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巴西限制學生使用手機 引發學界爭議

中央社／ 聖保羅27日專電

巴西2025年新學年即將開始，但總統魯拉在1月中旬頒布法令，限制全國公私立幼稚園到高中學生在校內使用手機，但執行引發學界爭議。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）1月13日頒布法令限制學生在校內使用手機，規定只有因健康情況需要手機的學生提供例外，或按照教育專業人士的指示將手機用於教學。

新法令還規定校方須制定策略解決學生過度使用手機螢幕的問題，以及為沒有手機感到恐懼或焦慮而處於精神痛苦中的學生提供心理輔導。

巴西教育部長桑塔納（Camilo Santana）指出，多項研究顯示過度使用手機會導致焦慮和憂鬱，禁止在校內使用手機的法令的目的，即在於保護兒童和青少年的身心健康。

儘管承認在校內使用手機可能給兒童和青少年帶來問題，對學業成績、課堂氛圍和健康造成負面影響，聖保羅市教育局創新公共政策顧問賈羅法洛（DéboraGarofalo）仍然相信手機可以成為教學好幫手，是教育的盟友而非敵人。

2019年，時任聖保羅某市立小學教師的賈羅法洛正是用手機，和學生一起推動研發廢金屬機器人程式設計計畫，成為巴西首位進入全球教師獎（GlobalTeacher Prize）前10名的巴西人。

賈羅法洛認為，單純的禁令可能讓教師和學校重新獲得課堂上的控制權，但這只是一條可行的道路，並非終點；尤其是許多學校和家庭的電腦資源不夠，手機是學生連接網際網路的可能和實現數位包容性的機會。

賈羅法洛表示，如果能善用手機，就如同人工智慧（AI）可以在教育中起正面作用，「機器可以為教學過程做出貢獻，但不會取代教師；讓機器成為助手而非對手，這才是關鍵」。

使用手機 巴西 教師

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