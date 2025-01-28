堅定支持成員國丹麥！歐盟：不會就格陵蘭問題與川普談判
美國總統川普一再重申控制格陵蘭的意圖，對此，歐盟外交政策高階代表卡拉斯（Kaja Kallas）27日表示，歐盟不會就格陵蘭島進行談判。
路透報導，卡拉斯出席歐盟外長會議後稱，支持歐盟成員國丹麥以及丹麥的自治區格陵蘭島，但現階段不應該猜測任何結果。
格陵蘭和丹麥都已公開表示，格陵蘭不會出售。丹麥27日宣布，將斥資146億丹麥克朗（Troels Lund Poulsen）加強其北極的軍事部署。
丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）表示，撥款將包括建造三艘新艦艇，把遠程監視無人機數量數量增加一倍、即增至四架，以及加強衛星監測。
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