加強北極軍事部署 丹麥宣布注資近700億元
在美國總統川普重申對控制格陵蘭島的興趣後，丹麥今天表示，將注資146億丹麥克朗（約新台幣675.5億元）以加強在北極的軍事部署。
格陵蘭島（Greenland）為丹麥的半自治領土。路透社報導，丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）在記者會上表示，這項廣泛的政治協議包括挹注資金新添3艘北極海軍船艦、兩架遠程無人機及衛星，以強化監控。
丹麥經過十多年大幅削減國防支出後，去年撥出1900億丹麥克朗（約新台幣8567億元）作為10年期軍事預算，其中部分用於北極地區。
此外，各政黨同意今年稍後協商，為北極軍事提供更多資金。
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