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第3架遣返移民的美軍機降落瓜地馬拉！至今唯一聽川普話的拉丁美洲國
美國總統川普上任後啟動大規模驅逐移民計畫，其中哥倫比亞因一度拒絕美國遣返軍機降落，雙方差點爆發關稅戰，引發國際關注。而川普政府也未就此停下腳步，路透獨家引述兩名美國官員說法，一架載有驅逐移民的軍機27日降落在瓜地馬拉，但未提供其他更多細節。
路透報導，這是川普政府上周開始以軍機遣返非法移民以來，第三架成功降落於瓜地馬拉的軍機。截至目前，瓜地馬拉也似乎是唯一拉丁美洲國家，允許搭載驅逐移民的美國軍機降落。
哥倫比亞26日拒絕允許兩架載運遭遣返移民的美國軍機降落，川普下令對哥國徵收高達50%的報復性關稅，哥國隨後也以牙還牙，下令對美國進口商品徵收25%關稅，但晚間白宮宣布，哥國已同意美國遣返非法移民的要求，因此關稅暫停實施。
此外，墨西哥上周也拒絕一架載有移民的軍機降落該國。
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