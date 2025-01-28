川普通話印度總理莫迪 商討印太安全議題

白宮指出，美國總統川普今天與印度總理莫迪通話時，強調印度購買更多美國製安全設備以及朝著公平雙邊貿易關係邁進的重要性，兩人也商討印太、中東和歐洲地區的安全議題。

白宮形容這是一次「富有成效的通話」，川普（Donald Trump）與莫迪（Narendra Modi）討論擴大並深化合作，還有印太、中東及歐洲地區的安全議題。

白宮還說道，兩人也商討了莫迪訪問白宮的計畫。

路透社曾於上週報導，印度和美國的外交官正試圖安排川普與莫迪最快在2月進行會晤。

白宮提到，兩位領袖都強調他們推進美印戰略夥伴關係和四方安全對話（Quad）的承諾。

四方安全對話是美國、日本、印度和澳洲之間的非正式戰略對話，今年的四方安全對話領導人峰會將在印度舉行。