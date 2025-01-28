濟州航空空難 2引擎有羽毛和鳥血、黑盒子中斷6秒

南韓NEWS1報導，濟州航空去年十二月廿九日一七九死空難，南韓航空鐵道事故調查委員會廿七日首度公布報告指出，失事班機黑盒子似乎在飛機距離著陸跑道二公里處停止紀錄，幾秒後機師就向塔台求救，而且兩側引擎均發現羽毛和鳥類血跡，推斷當時發生鳥擊；報告也附上飛機解體和引擎覆蓋泥土的照片。

路透報導，委員會在官網公布初步報告之外，已經同步將調查交給聯合國國際民航組織、美國、法國和泰國。

報告指出，俗稱黑盒子的飛行記錄儀在失事當日上午八時五十八分五十秒停止運作，飛機接著在四分七秒後以機腹著陸並衝撞定位台水泥護堤。

記錄中斷的地點距離原本計畫降落的一號跑道約二○三七公尺，當時以一六一節的速度飛行，高度為一五一公尺。據推測，此時發生鳥擊事件。

黑盒子記錄中斷後六秒，機師呼喊求救，隨後試圖拉高高度並重飛。飛機在跑道左側上空飛行後向右轉彎，最終未展開起落架和襟翼，以原本著陸的反方向在十九號跑道進行機身著陸，隨後飛機撞上護堤爆炸。

調查人員將引擎檢測到的鳥類血液，送檢後確認為冬季候鳥巴鴨（Baikal Teals，又稱花臉鴨）的血液。

此次報告中還包含了事故現場的全景照片，照片中可以看到後部機身和機身下部，以及被泥土覆蓋的引擎，還有附近焦土和焚毀殘骸，可見爆炸嚴重程度。

調查委員會表示：「為了進行明確的事故原因調查，我們將全面調查鳥擊、引擎拆解檢查、分析飛行記錄儀和語音紀錄器資料、管制資料、零件精密檢查以及定位設施等，以準確判定失事原因。」