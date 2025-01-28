聽新聞
0:00 / 0:00

濟州航空空難 2引擎有羽毛和鳥血、黑盒子中斷6秒

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

南韓NEWS1報導，濟州航空去年十二月廿九日一七九死空難，南韓航空鐵道事故調查委員會廿七日首度公布報告指出，失事班機黑盒子似乎在飛機距離著陸跑道二公里處停止紀錄，幾秒後機師就向塔台求救，而且兩側引擎均發現羽毛和鳥類血跡，推斷當時發生鳥擊；報告也附上飛機解體和引擎覆蓋泥土的照片。

路透報導，委員會在官網公布初步報告之外，已經同步將調查交給聯合國國際民航組織、美國、法國和泰國。

報告指出，俗稱黑盒子的飛行記錄儀在失事當日上午八時五十八分五十秒停止運作，飛機接著在四分七秒後以機腹著陸並衝撞定位台水泥護堤。

記錄中斷的地點距離原本計畫降落的一號跑道約二○三七公尺，當時以一六一節的速度飛行，高度為一五一公尺。據推測，此時發生鳥擊事件。

黑盒子記錄中斷後六秒，機師呼喊求救，隨後試圖拉高高度並重飛。飛機在跑道左側上空飛行後向右轉彎，最終未展開起落架和襟翼，以原本著陸的反方向在十九號跑道進行機身著陸，隨後飛機撞上護堤爆炸。

調查人員將引擎檢測到的鳥類血液，送檢後確認為冬季候鳥巴鴨（Baikal Teals，又稱花臉鴨）的血液。

此次報告中還包含了事故現場的全景照片，照片中可以看到後部機身和機身下部，以及被泥土覆蓋的引擎，還有附近焦土和焚毀殘骸，可見爆炸嚴重程度。

調查委員會表示：「為了進行明確的事故原因調查，我們將全面調查鳥擊、引擎拆解檢查、分析飛行記錄儀和語音紀錄器資料、管制資料、零件精密檢查以及定位設施等，以準確判定失事原因。」

鳥擊 黑盒子

延伸閱讀

濟州航空空難初步調查首度公開！2引擎都遭鳥擊留血跡 殘骸全景圖曝光

水泥牆害濟州航空班機爆炸！韓機場公司前社長陳屍家中 未留遺書

影／Toyota發佈三小時的Lexus LFA「天使の咆哮」V10引擎聲浪影片！

罕見！路透：濟州航空失事客機2具引擎都發現羽毛和鳥血

相關新聞

魯卡申柯再連任白俄總統 任滿將掌權36年

英國廣播公司報導，白俄羅斯中央選委會表示，總統魯卡申柯在廿六日大選中拿下百分之八十六點八選票，以壓倒性勝利贏得第七個總統...

濟州航空空難 2引擎有羽毛和鳥血、黑盒子中斷6秒

南韓NEWS1報導，濟州航空去年十二月廿九日一七九死空難，南韓航空鐵道事故調查委員會廿七日首度公布報告指出，失事班機黑盒...

波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典當局扣船調查

波羅的海（Baltic Sea）海底一條連接瑞典與拉脫維亞的光纖電纜昨天遭到破壞後，瑞典安全局今天表示，已追趕並攔截一艘...

匈牙利讓步 歐盟對俄大規模制裁再延長6個月

歐洲聯盟今天將針對俄羅斯的大規模制裁再延長6個月。匈牙利先前曾反對此事，但在獲得歐盟執行委員會關於能源安全的保證後，匈國...

俄羅斯上百無人機夜襲 烏克蘭空軍：防空系統擊落57架

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯出動104架無人機連夜來襲，有57架被烏國防空系統擊落。烏國官員指出，國內數州基礎設施和民宅受...

逾350所學校停課！曼谷空污問題嚴重 總理緊急舉行會議應對

曼谷近一週面臨空污問題，政府遭批評治空污不力，總理貝東塔自瑞士返國後，今天緊急召集相關單位舉行會議，討論如何應對空污問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。