快訊

重機國一逆向往北狂飆 國道警全線封閉攔下男騎士

大樂透連2天開出！億元頭獎一注獨得 獎落「這縣市」

寒流續發威！今晚至明晨最冷「低溫下探6度」 這天再迎冷氣團

波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典當局扣船調查

中央社／ 斯德哥爾摩27日綜合外電報導
一條連接瑞典與拉脫維亞的光纖電纜遭到破壞，瑞典查扣一艘名為Vezhen的散裝船。 法新社
一條連接瑞典與拉脫維亞的光纖電纜遭到破壞，瑞典查扣一艘名為Vezhen的散裝船。 法新社

波羅的海（Baltic Sea）海底一條連接瑞典拉脫維亞的光纖電纜昨天遭到破壞後，瑞典安全局今天表示，已追趕並攔截一艘懸掛馬爾他旗幟的散裝船，並且扣船調查。

路透社報導，瑞典安全局（Swedish Security Service）發言人威克斯楚（Johan Wikstrom）表示：「我們可以證實，瑞典當局相關人員已登上這艘船進行調查。」

法新社報導，過去幾個月來，波羅的海頻傳海纜遭蓄意破壞的可疑事件，對此周邊國家紛紛加強防範工作。部分觀察家將這些事件歸咎俄羅斯。

船舶追蹤服務網站Marine Traffic的資料顯示，這艘名為Vezhen的散裝船，昨天在瑞典海岸防衛隊伴航下進入瑞典水域，隨後於當地停泊。Vezhen於格林威治標準時間昨天凌晨0時45分航經這條光纖電纜所在的海域上方。

瑞典TV4電視台播出的畫面顯示，Vezhen停靠在瑞典南部喀斯克羅納（Karlskrona）海軍基地以南約10公里處。影像顯示，這艘船似乎有一個船錨受損。

Vezhen屬於保加利亞航運公司（Navigation Maritime Bulgare），該公司執行長卡爾契夫（Alexander Kalchev）告訴法新社，Vezhen昨天「遭瑞典海岸防衛隊追逐，被要求進入他們的領海，目前正停在錨地…接受調查。」

卡爾契夫否認該船涉及任何破壞行為，他說：「我相信我們無法斷言…這是惡意行為。」

拉脫維亞 瑞典 電纜

延伸閱讀

波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典扣押一艘「嫌疑船」

瑞典拉脫維亞間海底電纜遭破壞 俄混合戰爭疑慮升高

瑞典男子連遭韓國21家醫院拒絕收治 敗血症逝世

美國務院密切關注台灣等地海纜遭損 籲各方配合調查

相關新聞

俄羅斯上百無人機夜襲 烏克蘭空軍：防空系統擊落57架

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯出動104架無人機連夜來襲，有57架被烏國防空系統擊落。烏國官員指出，國內數州基礎設施和民宅受...

「海警船沒這設備」陸否認菲指控 聲波武器騷擾事件成羅生門

菲律賓海岸防衛隊（PCG）日前指控中國海警船以長程定向音波裝置（LRAD）騷擾，但中國駐菲律賓大使館今天否認此說，事件陷...

波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典當局扣船調查

波羅的海（Baltic Sea）海底一條連接瑞典與拉脫維亞的光纖電纜昨天遭到破壞後，瑞典安全局今天表示，已追趕並攔截一艘...

匈牙利讓步 歐盟對俄大規模制裁再延長6個月

歐洲聯盟今天將針對俄羅斯的大規模制裁再延長6個月。匈牙利先前曾反對此事，但在獲得歐盟執行委員會關於能源安全的保證後，匈國...

逾350所學校停課！曼谷空污問題嚴重 總理緊急舉行會議應對

曼谷近一週面臨空污問題，政府遭批評治空污不力，總理貝東塔自瑞士返國後，今天緊急召集相關單位舉行會議，討論如何應對空污問題

印尼總統訪大馬 安華：強化國防與經濟合作

印尼總統普拉伯沃今天赴馬來西亞國是訪問，並與首相安華討論雙邊合作與共同關心的區域和國際議題。安華在記者會說，大馬與印尼同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。