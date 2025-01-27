快訊

重機國一逆向往北狂飆 國道警全線封閉攔下男騎士

大樂透連2天開出！億元頭獎一注獨得 獎落「這縣市」

寒流續發威！今晚至明晨最冷「低溫下探6度」 這天再迎冷氣團

俄羅斯上百無人機夜襲 烏克蘭空軍：防空系統擊落57架

中央社／ 基輔27日綜合外電報導
烏克蘭空軍指出俄羅斯出動百架無人機連夜來襲。圖為先前遭攻擊的地區。 法新社
烏克蘭空軍指出俄羅斯出動百架無人機連夜來襲。圖為先前遭攻擊的地區。 法新社

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯出動104架無人機連夜來襲，有57架被烏國防空系統擊落。烏國官員指出，國內數州基礎設施和民宅受到波及。

路透社報導，烏克蘭空軍指出，有39架俄羅斯無人機「定位失聯」（locationally lost）。這意指烏克蘭利用電子作戰系統改變俄羅斯無人機的飛行路線。

烏克蘭軍方表示，第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）、蘇米（Sumy）、伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）以及基輔（Kyiv）這幾州，受到這波攻擊所影響。

烏克蘭軍方在通訊軟體平台Telegram發文說，「有基礎設施、公寓大樓和民宅受損。初步報告顯示無人傷亡」。

蘇米州、伊凡諾-法蘭科夫斯克州及第聶伯羅彼得羅夫斯克州的州長證實無人機襲擊了「關鍵基礎設施」，但未提供更多細節。

俄羅斯 烏克蘭 無人機 空軍

延伸閱讀

暴風軍團淪炮灰！BBC：北韓部隊援俄3個月已1000人戰死

澤倫斯基籲川普保烏平安！烏克蘭無預警反攻 在俄庫斯克多方向推進

俄羅斯國防部：烏克蘭軍隊已在庫斯克州展開反攻

烏軍攻佔俄境庫斯克 美官員稱明春恐失守

相關新聞

俄羅斯上百無人機夜襲 烏克蘭空軍：防空系統擊落57架

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯出動104架無人機連夜來襲，有57架被烏國防空系統擊落。烏國官員指出，國內數州基礎設施和民宅受...

「海警船沒這設備」陸否認菲指控 聲波武器騷擾事件成羅生門

菲律賓海岸防衛隊（PCG）日前指控中國海警船以長程定向音波裝置（LRAD）騷擾，但中國駐菲律賓大使館今天否認此說，事件陷...

波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典當局扣船調查

波羅的海（Baltic Sea）海底一條連接瑞典與拉脫維亞的光纖電纜昨天遭到破壞後，瑞典安全局今天表示，已追趕並攔截一艘...

匈牙利讓步 歐盟對俄大規模制裁再延長6個月

歐洲聯盟今天將針對俄羅斯的大規模制裁再延長6個月。匈牙利先前曾反對此事，但在獲得歐盟執行委員會關於能源安全的保證後，匈國...

逾350所學校停課！曼谷空污問題嚴重 總理緊急舉行會議應對

曼谷近一週面臨空污問題，政府遭批評治空污不力，總理貝東塔自瑞士返國後，今天緊急召集相關單位舉行會議，討論如何應對空污問題

印尼總統訪大馬 安華：強化國防與經濟合作

印尼總統普拉伯沃今天赴馬來西亞國是訪問，並與首相安華討論雙邊合作與共同關心的區域和國際議題。安華在記者會說，大馬與印尼同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。