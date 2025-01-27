快訊

重機國一逆向往北狂飆 國道警全線封閉攔下男騎士

大樂透連2天開出！億元頭獎一注獨得 獎落「這縣市」

寒流續發威！今晚至明晨最冷「低溫下探6度」 這天再迎冷氣團

逾350所學校停課！曼谷空污問題嚴重 總理緊急舉行會議應對

中央社／ 曼谷27日專電
曼谷過去一週空氣污染嚴重，導致有350多所學校停課。 歐新社
曼谷過去一週空氣污染嚴重，導致有350多所學校停課。 歐新社

曼谷近一週面臨空污問題，政府遭批評治空污不力，總理貝東塔自瑞士返國後，今天緊急召集相關單位舉行會議，討論如何應對空污問題。

曼谷過去一週空氣污染嚴重，細懸浮微粒（PM2.5）濃度曾一度達到每立方公尺275微克，屬非常不健康的程度，空污使得全曼谷有350多所學校停課，大眾運輸如空鐵BTS和地鐵MRT從25日起免費一週，政府希望鼓勵民眾利用大眾運輸出遊，減少私家車的廢氣排放。

不只曼谷，泰國多個府也都出現空氣污染的狀況，今天由於風勢強勁，曼谷的空污狀況稍微暫時緩解。空污議題已經成為政治攻防焦點，在野黨人民黨（People’s Party）批評以為泰黨（Pheu Thai）為首的政府治空污不力，且空污最嚴重時總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）不在國內。

貝東塔上週赴瑞士達沃斯參加世界經濟論壇（WEF），泰國公視（Thai PBS）報導，她返國後今天緊急召集相關單位舉行會議，討論如何應對空污問題。

泰國防災減災署署長帕薩空（Pasakorn Boonyalak）表示，已和各府府尹協調，加強監控農田廢棄物的焚燒，違者將被重罰；副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）表示，空氣污染已是區域問題，許多東南亞國家都深受其害，將登場的東南亞國家協會（ASEAN）國防部長會議中將討論這個議題。

曼谷 泰國 空污

延伸閱讀

港人遭誘騙被禁錮曼谷 港府3人專責小組赴泰國馳援

中國人不敢去泰國了！定居曼谷多年女星 親揭真實現況

大陸男星被騙泰國淪豬仔 陳奕迅緊急取消曼谷演唱會！

相關新聞

俄羅斯上百無人機夜襲 烏克蘭空軍：防空系統擊落57架

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯出動104架無人機連夜來襲，有57架被烏國防空系統擊落。烏國官員指出，國內數州基礎設施和民宅受...

「海警船沒這設備」陸否認菲指控 聲波武器騷擾事件成羅生門

菲律賓海岸防衛隊（PCG）日前指控中國海警船以長程定向音波裝置（LRAD）騷擾，但中國駐菲律賓大使館今天否認此說，事件陷...

波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典當局扣船調查

波羅的海（Baltic Sea）海底一條連接瑞典與拉脫維亞的光纖電纜昨天遭到破壞後，瑞典安全局今天表示，已追趕並攔截一艘...

匈牙利讓步 歐盟對俄大規模制裁再延長6個月

歐洲聯盟今天將針對俄羅斯的大規模制裁再延長6個月。匈牙利先前曾反對此事，但在獲得歐盟執行委員會關於能源安全的保證後，匈國...

逾350所學校停課！曼谷空污問題嚴重 總理緊急舉行會議應對

曼谷近一週面臨空污問題，政府遭批評治空污不力，總理貝東塔自瑞士返國後，今天緊急召集相關單位舉行會議，討論如何應對空污問題

印尼總統訪大馬 安華：強化國防與經濟合作

印尼總統普拉伯沃今天赴馬來西亞國是訪問，並與首相安華討論雙邊合作與共同關心的區域和國際議題。安華在記者會說，大馬與印尼同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。