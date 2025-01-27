印尼泗水副市長訪駐處 盼再訪台灣加強交流

印尼泗水（Surabaya）副市長阿爾穆吉日前拜訪駐泗水台北經濟貿易辦事處，受到處長邱陳煜熱烈歡迎。邱陳煜表示，將邀請阿爾穆吉參加今年的智慧城市展與博覽會及2050淨零城市展。

阿爾穆吉（Armuji）23日拜訪駐泗水台北經濟貿易辦事處，受到處長邱陳煜及副處長蔣忠良的熱烈歡迎。為期1小時的會議中，邱陳煜邀請阿爾穆吉參加2025智慧城市展與博覽會及2050淨零城市展。

阿爾穆吉曾訪問台南市和台北市，並表示希望再次造訪台灣。他說：「我希望能再去台南，並與台南市市長見面，也期待泗水未來能與台南合作。」

邱陳煜對此表示歡迎，並指出，泗水是印尼第二大城，有大量赴台灣的移工、學生和外籍配偶。