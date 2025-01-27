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德媒：蕭茲歡迎美國能源政策轉彎 稱對歐德有益

中央社／ 法蘭克福26日綜合外電報導
德國總理蕭茲。 法新社
德國總理蕭茲。 法新社

德國「商務日報」（Handelsblatt）今天報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）對美國總統川普增加石油與天然氣出口的計畫表示歡迎，稱「這對歐洲和德國有益」。

路透社報導，蕭茲在受訪時表示，此舉對邁向氣候中和（climate neutrality）的過渡階段有所幫助。這個過渡期大約會持續至本世紀中期。

蕭茲表示：「全球市場的供應量增加，意味著能源價格會下降。」

蕭茲讚揚川普興建新液化天然氣（LNG）接收站的構想，相較之下，美國前總統拜登去年1月宣布暫停新LNG專案的出口許可。蕭茲說，他一直反對美方停止擴建LNG接收站的做法。

然而，蕭茲對川普上週簽署行政命令退出「巴黎協定」（Paris Agreement）一事感到遺憾。

蕭茲稱「全球暖化是個嚴重的威脅」，並說德國將繼續推動其氣候政策。

另一方面，社會民主黨（SPD）籍的蕭茲強烈批評他的保守派競爭對手、基督教民主黨（CDU）主席梅爾茨（Friedrich Merz）在移民問題上的立場。

川普 德國 蕭茲

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